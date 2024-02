Eski ilgi yok

Ömer KADİROĞLU- Abdullah SUİÇMEZ

Her yıl Şubat ayının 14’ünde kutlanan sevgililer günü bu yıl sönük geçecek. Bir adet gülün 120, en ucuz altının 5 bin lira olması bu özel güne ilginin azalmasına neden oldu.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk’un işletmecisi Ali İhsan Çevik, altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı eskisi gibi takılara rağbet olmadığını söylerken, Tomurcuk Çiçekevi’nin sahibi Hanife Karataş işlerin durgun gittiğini, ancak son güne kadar satış yapmayı umduklarını söyledi.

Vatandaşlar ise romantik bir akşam yemeği ve bütçelerine göre alacakları hediyelerle özel günü kutlayacaklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Ali İhsan Çevik (Altınbaş Kuyumculuk)

“Herkes bütçesine göre hediyelik takı alıyor. En uygun altın fiyatı 5 bin lira civarında. Ekonomik kriz var, şartlar ortada, herkes olabildiğinde uygun hediye almaya çalışıyor. Ancak eskisi gibi sevgililer gününe ilgi yok. Herkes geçim derdinde. Altın fiyatlarında da artış oldu. Geçen sene mesela bir gram altın 60 dolar idi. Bu yıl 67 dolar oldu. Bu takı fiyatlarına yansıdı. Fiyatların yüksek oluşundan dolayı da takıya rağbet azaldı. En çok satılan takılar 5 bin liralık altınlar oldu.”

Hanife Karataş (Tomurcuk Çiçekevi)

“Ufak tefek siparişler aldık, yoğunluğun son olmasını bekliyoruz. Tek bir gülün fiyatı 120 ile 150 lira arasında değişiyor. Orkideler bin 500, mavi orkideler bin 800 lira. Bir adet karanfil 30 lira. En çok gül tercih ediliyor. Bir buket gülün fiyatı ise bin lira civarındadır. Geçen yıl bir adet gülün fiyatı 80 liraydı. Orkideler 700 lira civarıydı. Pahalılık çiçek fiyatlarını da etkiledi. Çiçek fiyatları artınca eskisi gibi rağbet olmadı ama bazıları çiçek almayı son güne bıraktığı için umudumuz bugüne kaldı.”

Mustafa İpek

“14 Şubat Sevgililer günü için ben ve eşim kutlama yapmıyoruz. 14 Şubat’ta eşime bir çiçek alıyorum bazen de yemeğe çıkıyoruz. Bu yıl eşime nasıl bir hediye alacağıma henüz karar veremedim ancak bir altın takı almayı düşünüyorum.”

Batuhan Civan

“14 Şubat Sevgililer Günü özel bir gün ancak benim için bir şey ifade etmiyor. İnsanlar bir birlerine sevgisini sadece bir güne sığdırmamalı. Geçtiğimiz yıl sevgilimle 14 Şubat’ta yemeğe çıkmıştık. Bu sene kız arkadaşım olmadığı için bir hediye almayacağım ancak sevgilim olsa bu özel günde ona kullanabileceği ihtiyacı olan güzel bir şey alırdım.”

Seher Akbağ

“14 Şubat benim için çok özel bir gündür. Sevgililer günü olması dışında benim için önemli olmasının nedeni o gün evlilik teklifi almış olmamdır. Eşimle sevgililer gününü bütçemiz elverdiğince özel olarak geçirmeye özen gösteriyoruz. Kalıcı hediyelere önem verdiğim için biraz daha düşüneceğim. Yılbaşı hediyesi olarak cüzdan daha önce de eşime araba hediye almıştım. Şu an durumun pek olmadığı için araba falan alamam artık o bana alsın.”

Ezgi Çelik

“14 Şubat Sevgililer Günü bana bir şey ifade etmiyor. Özel günler kapitalizmin oyunu gibi görüyorum ben çünkü anneler günü, babalar günü sevgililer günü gibi günler bir güne sığdırılmamalıdır. Ayrıca sevgilisi olmayan, annesi olmayan veya babası olmayanlar olduğundan böyle özel günleri insanların gözüne soka soka kutlanmamalıdır. Bu güne kadar sevgilim olmadı ancak olsa bile özellikle 14 Şubat diye hediye almaz normal günde ona zaman zaman hediye alırdım.”

Havva Yıldız

“14 Şubat Sevgililer Gününde bir beklentim olmadığı için pek bir anlam ifade etmiyor. Evliyim ancak eşim hediye almıyor. Bu özel günü bir yemek veya hediye ile geçirmeyi düşündüm ancak eşim düşünmedi. O bana hediye almadığı için ben de ona hediye almıyorum.”

Şadiye Türkan

“Eşimle 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyoruz. Yemeğe gideriz ve hediye alırız. Ben eşime hediye almadım çünkü o çalışıyor ve bana hediye alıyor. Bu yıl sevgililer günü hediyemi erken aldım eşim bana altın kolye aldı. Bu yıl iki bebeğimiz yolda, o yüzden çok fazla açılmamaya çalışıyoruz. Eşim normalde romantik değil ancak ben her istediğimi eşime yaptırıyorum.”

Mehti Bedri

“Sevgililer günü bana kırmızı gül ve kalpli ayıcıkları hatırlatıyor. Sevgililer gününü sevgilimle yemeğe çıkarak ve hediyeler alarak kutluyoruz. Sevgilim var ve sevgililer gününde yurt dışına çıkacağı için öncesinde kutlamayı ve bir yemeğe gitmeyi planladık. Sevgililer günü hediyem de altın olacaktır.”

Emir Zari

“14 Şubat Sevgililer günü sevgilim olmadığı için bir şey anlam ifade etmiyor. Sevgilim olsa bu özel günde onu yemeğe çıkarır ve bütçeme gire hediyesini de alırdım. Çok param olsa ona bir telefon param yoksa ona bir çiçek alır bu özel günü taçlandırırdım ancak sevgi sadece bir güne sığdırılmamalıdır.”

Olga Güvener

“14 Şubat Sevgililer günü eşimle kutlayarak ve hediye alarak geçiriyorum. Geçtiğimiz sevgililer gününde dışarıda bir yemek yedik ve bir birimize hediye verdik. Ben eşime hediye almadım çünkü onun için en büyük hediye benim. Bu yıl yine aynı şekilde kutlayacağız. Altınım var ancak bu yıl bir tane daha gelirse yok demem.”

Fikri Kaynak

“14 Şubat Sevgililer Günü eşimle özel bir şey yapmıyoruz. Bir yemeğe çıkar hediye alırız ve böyle geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl eşim bana saat ben de ona altın bileklik almıştım. Bu yıl için henüz ne hediye alacağımı düşünmedim. İnsan bir birini sevdikten ve saygı duyduktan sonra her gün sevgililer günüdür.”

Gönül Keskinkaya

“14 Şubat özel bir gün ancak sevgi bir güne sığdırılmamalıdır. Ben eşimle çok özel olmasa da kutlayarak geçiriyoruz. Onun sevdiği yemeği yaparım veya dışarıda bir şeyler planlamaya çalışırım. Geçtiğimiz yıl eşimi bir restorana götürmüştüm bu yıl da bir otelde 14 Şubat için program düşünüyorum. “

Erman Uslu

“Aslında gerçekten seven insana yılın 365 günü sevgililer günü olmalıdır. Sadece bir güne indirgenmesi tercihim değildir ancak bahane oluyor ve insanlar sevdikleri ile zaman geçiriyor. Seveceği bir hediye, baş başa geçirilen bir zaman veya bir akşam yemeği ile bu özel günü geçireceğiz. Eşimle bir akşam yemeği ve sevdiği bir çiçek var onu almayı düşünüyorum. İmkân olsa araba almak isterdim ancak ileride bir gün olursa onu da alırım.”

Halit Aydiç

“14 Şubat Sevgililer Günü bana sevgiyi ve sevgiyi tüm toplumla paylaşmayı ayrıca sevginin evrenselliğini ifade ediyor. Eşimi depremde kaybettim bu nedenle sevgililer gününü yalnız geçireceğim. Sevgililer gününde herkes sevdiğine daha sıkı sarılsın ve hep güzel sözler söylesin. Sevginizi bir güne değil her güne yansıtın.”

Ünsal Piro

“Sağlık yerinde olduktan sonra insan eşi ile hergün sevgilidir. Benim için en güzel kutlama eşim ve çocuklarımla geçireceğim zamandır. Eşime geçtiğimiz yıl ameliyat oldum ve başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığımı hediye ettim. Bu yıl da ona sürpriz bir hediye alacağım.”

Elif Yıldırım

“14 Şubat Sevgililer Günü bir şey ifade etmiyor. İnsan eşine sevgisini bir gün değil her gün göstermelidir. Biz bir birimize hiç hediye almadık ancak benim böylesi günlerde beklentim olur. Eskiden alıyordu ancak şimdi artık yaşlanıyor mu yoksa iş telaşı mı bilmiyorum hediye almaktan vazgeçti.”

Mehmet Edip

“14 Şubat Sevgililer Günü bana sevgi ve saygıyı ifade ediyor. 14 Şubat Sevgililer gününü eşimle evde geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yine evimizde geçirdik. O gün özel bir yemek ve özel bir hediye ile geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl eşime ihtiyacı olan bir hediye almıştım bu yıl yine ihtiyacı olan bir hediye alacağım.”

Hatice Konti

“14 Şubat Sevgililer Günü bana sevgiyi ifade ediyor. Eşimle bu özel günde dışarıda bir yemek yeriz. Ben eşime hediye almadım ancak o geçtiğimiz yıl bana altın kolye almıştı. Eşime ben de hediye olarak Mercedes almak isterim ancak ileride zengin olursam alacağım.”

Ali Kara

“14 Şubat sevgililer günü bana çok şey ifade ediyor. O günde eşime bir çiçek almak bir hediye alarak ona vermek beni mutlu ediyor. Eşimle o günü bir yemeğe giderek ve hediye alarak geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl eşime altın kolye aldım. Eşim altını seviyor diye altın alıyorum ancak bu yıl ne hediye alacağıma daha karar veremedim.”

Aynur Zonga

“14 Şubat Sevgililer Günü bana pek bir şey ifade etmiyor. 27 yıllık eşim vefat etti. Gençlere tavsiyem bir birlerine saygılı olsunlar ve sevgilerini sadece bir gün değil bir ömür boyu bir birlerine hissettirsinler.”

Osman İncirlili

“14 Şubat Sevgililer günü önemli bir gün ancak eşler sevgilerini bir birlerine her gün hissettirmeleri gerekiyor. Eşimle 14 Şubat sevgililer gününde uydukça yemeğe çıkarak ve bir birimize hediye alarak geçiriyoruz. İşletmeler bu özel günlerde kampanyalar yapıyor ancak eşime bu özel günlerde gidip altın alma düşüncüm yoktur. Bütçem elverdiği zamanlarda ihtiyacı olan şeyleri alıyorum.”