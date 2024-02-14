Sürücü önce kaçtı sonra teslim oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Tuzla ile Mutluyaka arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı 27 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammed Umar Farooq tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, zifiri karanlık olan Tuzla ile Mutluyaka arasındaki yolda meydana geldi. Süleyman Sülük isimli sürücü, kullanımındaki araçla Tuzla’dan Mutluyaka istikametine doğru yürüyen, Muhammed Umar Farooq’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Muhammed Umar Farooq, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Süleyman Sülük, aracını Akdoğan köyünde bırakarak, başka bir araçla olay yerine geldi ve polise teslim oldu. Sülük bügün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarılacak.

Yol zifiri karanlık

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, kazanın meydana geldiği yoılda hiç bir aydınlatma direği olmadığını ve zifiri karanlık olduğunu ifade etti. Yolda bariyer ve ikaz levhası da olmadığını belirten bölge sakinleri, “önlem alınması için bir canın gitmesi mi gerekirdi” diyerek tepkilerini dile getirdi.

