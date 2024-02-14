Özersay’dan Demokrat Parti yetkililerine tepki, tüm siyasi partilere çağrı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bazı Demokrat Partililerin sahte diploma, rüşvet ve yolsuzluk konularına karışmalarıyla ilgili olarak DP’den gelen “tüm bu konularda araştırma ve soruşturma başlatıyoruz” şeklindeki açıklamaya tepki göstererek “bu türden durumu geçiştirmeye dönük açıklamaları bir kenara koyarak önce parti başkanınız da dahil herhangi bir milletvekilinizin dokunulmazlığının kaldırılması Meclis’e gelirse buna evet diyecek misiniz onu açıklayınız, çünkü şu anda polis ve savcılıkta DP Genel Başkanı ve milletvekilleri hakkında kimisi mali poliste olacak şekilde devam eden soruşturmalar vardır. Bunlar sonucunda sayın Özgürgün örneğinde olduğu gibi parti milletvekilleri hakkında dokunulmazlık kaldırılması talebi gelirse evet oyu verecekler midir?” diye sordu.

“SADECE DP DEĞİL MECLİS’TEKİ TÜM SİYASİ PARTİLER BUNA CEVAP VERMELİDİR!”

HP lideri Özersay açıklamasında polis ve savcılık soruşturması sonucunda bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olduğunda nasıl bir tavrı alacaklarını açıklama sorumluluğunun sadece Demokrat Parti’nin de değil Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerin sorumluluğu olduğuna da dikkat çekti. Özersay açıklamasında “üstelik bu sadece DP için geçerli değildir, UBP, CTP, YDP için de geçerlidir. Tüm siyasi partiler çıkıp “Başsavcılık kimin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis’e talepte bulunursa tüm dokunulmazlık kaldırma taleplerine biz siyasi parti olarak karar alacağız ve tüm vekillerimizle birlikte evet oyu vereceğiz” demelidirler” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrat Parti yetkilileri, bazı partilileriyle ilgili “sahte diploma”, “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddiaları hakkında yargıya taşınmış tüm konularda araştırma ve soruşturma başlatıyoruz” demiş!

Oysa “parti başkanımız da dahil partimizden herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebi Polis soruşturması sonucunda Başsavcılık’tan Meclis’e gelirse partimizin tüm milletvekilleri “evet oyu verecektir” diyebiliyorlar mı? önemli olan budur! Şu anda DP Genel Başkanı ve milletvekilleri hakkında kimisi Mali Poliste olacak şekilde devam eden en az üç farklı soruşturma vardır. Bunlar sonucunda sayın Özgürgün örneğinde olduğu gibi parti milletvekilleri hakkında dokunulmazlık kaldırılması talebi gelirse “evet oyu verecekler midir?” Gaz almaya dönük açıklama yapmak yerine bize açık yüreklilikle bunun yanıtını versinler!

Üstelik bu sadece DP için geçerli değildir, UBP, CTP, YDP için de geçerlidir. Tüm siyasi partiler çıkıp “Başsavcılık kimin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis’e talepte bulunursa tüm dokunulmazlık kaldırma taleplerine biz siyasi parti olarak karar alacağız ve tüm vekillerimizle birlikte “evet oyu vereceğiz” demelidirler!!!

Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kişinin dokunulmazlığı bir zırh olarak kullanacağı önceden çok net görülüyorsa, bunun arkasına saklanacağı ve partisinin de kendisini koruyacağı önceden görülebiliyorsa; Meclis’in o dokunulmazlığı kaldırıp kaldırmayacağı belirsizse soruşturma yapanların da işi daha zor olur. O nedenle iddia ettikleri gibi Polisimize ve Başsavcılığımıza yardımcı olmak istiyorlarsa dokunulmazlığı kaldırmaya hazır olduklarını derhal açıklasınlar! Tabi korkacak ve çekinecek bir şeyleri yoksa…”