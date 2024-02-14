İçince kaçırdı

Lefkoşa’da gece yarısı bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren Liberya uyruklu Mulbah Zunu Johnson’un ülkede kaçak yaşam sürdüğü anlaşıldı.

Devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilerek, tutuklanan zanlıya yapılan testte 277 promil alkollü olduğu belirlendi.

Zanlı dün “KKTC'de izinsiz ikamet etmek, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Oduncu Sokak üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında Mulbah Zunu Johnson’un makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığının görüldüğünü söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıya yapılan testte 277 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 24 Nisan 2022 tarihinden itibaren 660 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının da tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.