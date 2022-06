Esnaf müşteri bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Annelerden sonra 19 Haziran günü ‘Babalar Günü’ kutlanacak. Satışların azlığından yakınan esnaf, Babalar Günü münasebetiyle iş yapabilmek için cazip hediyelerde indirimli fiyat uygulaması başlattı.

Diyalog’a konuşan Lefkoşa esnafı, düne kadar fazla bir hareketliliğin olmadığını belirtirken “artık eskisi gibi iş olmuyor. Buna karşın böyle özel günlerde bir miktar satış yaparak ayakta durmaya çalışıyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Bilgin Çevik

“Satışlarımız piyasadaki genel durgunluğa rağmen iyi gidiyor. Beklentimiz eskiye nazaran daha az olsa da çok şükür kampanyalarla çarkı döndürebiliyoruz. Anneler Günü sonrasında şimdi de Babalar Günü var ve bu özel güne özel indirimler ve kampanyalar hazırladık. En çok erkek saatleri satılıyor. Bu nedenle özellikle saatlerde yüzde 50’ye vatan indirimler yaptık. Ayrıca saat alan müşterilerimize tespih hediye ediyoruz. Pırlantalarda yüzde 50, altın ürünlerinde de yüzde 40 indirim kampanyası hazırladık. Ciddi bir kampanya hazırladık ve babalar günü için bir hareket bekliyoruz. Anneler Günü için de kampanyalar hazırlamıştık ve satış oranı beklentinin altında olsa da etkisini görmüştük. Alım gücü düşen ve ekonomik krizde olan vatandaşlar yine de özel günlerde sevdiklerini düşünerek onlara hediye almayı ihmal etmiyor.”

Laden Fellahoğlu

“Piyasada durgunluk var, bu nedenle insanların da alım gücünü göz önünde bulundurarak ciddi kampanyalar hazırlıyoruz. Fellahoğlu Kuyumculuk olarak saatlerde, gözlüklerde, çakmak, tespih, çelik ve gümüş takılarda maliyetine satış kampanyası uyguluyoruz. Geçtiğimiz Mayıs aynıda Anneler Günü vardı ve o gün için de özel kampanyalar hazırlamış olumlu etkilerini de görmüştük. Ümit ediyorum ki Babalar Günü için de kampanyalarımız sayesinde yine güzel işler yapacağız. Başta kendi babalarım olmak üzere tüm babaların gününü kutlar sağlık dolu yıllar dilerim.”

Derya Alp

“Ekonomik dar boğaza, dövizdeki yükselişe rağmen satışlarımız iyi gidiyor. Yanlış politikaların ve beceriksiz yönetimin bizleri getirdiği noktaya rağmen işlerimizi tüm gücümüzle ayakta tutmaya çalışıyoruz. Özellikle özel günlerde güzel işler yapıyoruz. Geçen ay Anneler Günü kutlandı. Bu ay da Babalar Günü kutlanacak ve bu özel günlerde halkımız anne ve babasına hediyeler alır. Bunun yanında sadece baba veya kayınpeder değil Kıbrıs Türk toplumu kendisine dokunan yanında olan amcası, dayısı, komşusunu da düşünerek hediyeler alıyor. Derya Butik olarak birçok markayı barındırıyoruz. Bu bağlamda 100 liradan başlayan fiyatlarla marka ve modellere göre değişkenlik gösteren fiyatlarımız mevcuttur. Ayakkabı, kıyafet, gömlek, takım elbise, parfüm, saat gibi ürünlerimizi her bütçeye uygun şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Tüm gerçek babaların babalar gününü kutlar sağlıklı günler dilerim.”

Huri Bavik

“Şu anda Haziran ayının gelmesi, mezuniyetlerin olması, düğünlerin başlaması ve babalar günü nedeniyle işlerimiz iyi gidiyor. Piyasada bir hareketlilik olsa da geçtiğimiz eski yıllarda olduğu gibi yoğun bir alışveriş ortamı yoktur. Dövizdeki artış ve ekonomik krize rağmen insanlar babalarını hediyesiz bırakmıyor. Babalar Gününe özel kampanyalar hazırladık ve bu kampanyalar kapsamında iki gömleğin fiyatını 300 TL, iki pantolonunun fiyatını da 500 TL yaptık. Takım elbiselerde ciddi indirimler yaparak her bütçeye uygun kampanyalar hazırladık. Ümit ediyorum ki kampanyaların her zaman olduğu gibi bu özel günde de faydasını göreceğiz. Başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”