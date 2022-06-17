Komiteler çalışıyor

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi dün gündemindeki tasarı ve önerileri görüşmek üzere saat 11.00’de toplandı.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komite “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”, “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı.

“Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” oyçokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi.

“Yol Güvenliği Yasa Tasarısı” ele alındı

Komite, ilk olarak “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Trafik Dairesi ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yetkililer ile Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Şevket Derindağ katıldı.

Komite, trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemelerin yapıldığı yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite daha sonra “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı. Toplantıya, Vakıflar İdaresi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Komite söz konusu tasarıyı ele almaya önümüzdeki toplantısında devam edecek.

-Seçim yasakları döneminde kesin listesi açıklanmış adayların atamalarını düzenleyen “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” oyçokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi

Komite son olarak “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak söz konusu yasa önerisini oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

İki tasarı daha onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, dün yaptığı toplantıda “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onayladı. “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da ele alan komite, bu konudaki çalışmalarını sürdürecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamlayarak, bahse konu Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.