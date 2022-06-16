Maddi zarar 100 bin lira

Ömer KADİROĞLU

Mutluyaka Muhtarı Buran Dirensoy’a ait mandıradan 20 kuzu çalındı. Kurban Bayramına bir aydan az bir süre kala çalınan 100 bin lira değerindeki 20 kuzuyu bulmak için soruşturma başlatıldı.

Hayvanları yedirmek için dün sabah Mormenekşe-Mutluyaka arasında bulunan mandırasına giden Buran Dirensoy, kapıya bağladığı çinkonun yerinde olmadığını fark etti.

Dirensoy, daha sonra ayrı yerde bulunan kuzuların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Diyalog’a konuşan Muhtar Dirensoy, çalınan kuzuların çoğunun kurbanlık olduğunu söyledi. Maddi zararının 100 bin lira olduğunu dile getiren Dirensoy, yaşananları Diyalog’a anlattı.

Dirensoy şunları söyledi:

“Hava yağışlı olduğu için hayvanlarımızı dışarıya otlamaya çıkarmadık. Akşamüzeri saat 17.00 sıralarında babam hayvanları yemleyip mandıradan ayrıldı. Sabah hayvanlara bakmak için saat 05.30 mandıraya gittiğimde kapının üzerine bağladığım çinkonun yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra ise ayrı bölümde tuttuğum kuzuların yerinde olmadığını gördüm. Mandıramızın bulunduğu bölge tenha bir yer ve bu nedenle rahatça 20 kuzuyu çalıp gittiler. Bu hayvanları kurban bayramında satmak için tutuyorduk. 8-10 tanesi kurbanlık olabilecek durumdaydı.

Polise bilgi verdik, bölgede daha önce böyle olaylar yaşanmamış olsa da yaklaşık bir hafta önce civar köylerde yaşandığını duymuştuk. Çalınan hayvanlarımızın yaklaşık maliyeti 100 bin TL civarındadır.”

