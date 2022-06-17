Farklı bir görüş

Rum başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılacak eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in, doğal gazla ilgili sunduğu öneriyle tartışmalara yol açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Andreas Mavroyannis’in, adaylığını resmen açıklamasının ardından katıldığı televizyon ve radyo programlarında, Kıbrıs sorunun çözümünden önce doğal gazın Türkiye’ye taşınmasına ilişkin önerisinden söz ettiğini yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in önerisinin, siyasi sahnede tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Habere göre Mavroyannis yaptığı açıklamada doğal gazın, çözüm öncesinde iç gereksinimler için Doğu Akdeniz’den Türkiye’ye taşınmasından bahsetti.

Mavroyannis’in önerisinin, tartışılmak üzere ilk kez fikir olarak ortaya konduğuna dikkati çeken gazete bu önerinin; doğal gazın boru hattı aracılığıyla Türkiye’den Avrupa pazarına taşınmasıyla ilgili değil Türkiye’nin iç gereksinimlerini karşılamayla ilgili olduğuna dikkat çekti.

Gazete Mavroyannis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için katalizör olacak şekilde doğal gazın değerlendirilmesini önerdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis açıklaması çerçevesinde doğal gazın Türkiye’nin gereksinimleri için değerlendirildiği zaman hiçbir tehlikenin kalmayacağını şeklindeki görüşünü de dile getirdi.

Mavroyannis, tehlikenin; belirli miktar doğal gazın ancak Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğine olumlu ya da olumsuz katkıda bulunması veya “Kıbrıs Cumhuriyeti”'nin çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ortaya çıkabileceğini de savundu.

Mavroyannis, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada Crans Montana’daki müzakerelerle ilgili söylenenler konusundan söz ederek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ikisi yazılı biri sözlü olmak üzere üç kez istifasını sunduğunu teyit etti.

Mavroyannis bu istifanın, Kıbrıs Rum tarafının pozisyonlarına yönelik görüş ayrılığıyla ilgili değil, belirli konular ve konjonktürle alakalı olduğunu belirtti.