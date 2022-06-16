Kendi başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz Perşembe günü Facebook sayfasından silahlı fotoğrafını yayınlayan Veli Seçkin, önceki gün polis tarafından tutuklandı.

Hakkında ‘kanunsuz silah tasarrufu’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan Seçkin, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, zanlının, 9 Haziran 2022 tarihinde silahlı şekilde çekilmiş fotoğrafını Facebook sayfasından paylaştığını açıkladı. Zanlının, 14 Haziran 2022 tarihinde tespit edildiğini belirten Safa, ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve silahın başkasına ait olduğunu iddia ettiğini açıkladı. Safa, konu silahın aranmakta olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.