Zam isyanı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), pahalılık ve zamları protesto etmek için dün akşam Lefkoşa’da eylem yaptı.

Atatürk Spor Salonu ışıklarında saat 18.00’de toplanan KTEZO üyeleri, çember ve çevresinde ‘mesleğimizi işimizi yapmak istiyoruz’, ‘biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar’, ‘siz tüketiyorsunuz biz tükeniyoruz’ gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar tuttu, düdük çaldı, KTEZO bayrağı salladı.

Eylemde yoldan geçen araçlara ‘Birlikteysek güçlüyüz’başlıklı bildiri dağıtıldı.

Bildiride çalışanın, esnafın, zanaatkarın, üreticinin iki yılı aşkın süredir “ezim ezim” edildiği ve görmezden gelindiği ifade edildi, yapılan zamlara işaret edildi.

“Tüm faturalarınızı vatandaşa ödettiniz” ifadesine de yer verilen bildiride, “Bu gidişe dur demek bize bağlı, isyanımız büyüyerek devam edecek” denildi.

Eylem ateşi büyüyecek

Eylemde konuşan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, eylemlerin artacak devam edeceğini söyledi. Hayat pahalılığının dayanılmaz bir noktaya geldiğini ifade eden Tulga, yetkililerin halkın alım gücünü korumak için gerekli önlemleri almadığını savundu. Tulga şunları ifade etti:

“Herkesin evinde yangın var. Patronu, işçisi, üreticisi herkes zor durumdadır. Hayat pahalılığı artık dayanılmaz noktaya gelmiştir. Ancak yetkililer halkın durumuna seyirci kalmaktadır. Toplanan devlet gelirleri adil bir şekilde dağıtılmamaktadır. Biz sokağa indik ve inmeye devam edeceğiz. Bu eylem ateşi körükleniyor ve kısa sürede her taraftı saracak. Bu eylem tüm şehirlerde herkesi içerisine alacak. Üreten insanın varlığı, alım gücü korunmadıkça sokakta yanan ateş onları da yakacak. Bu sokaklar dolacak, bu yollar dolacak. Tepkilerimiz büyüyerek devam edecek. “



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 09:56