Bağlar güçlenecek

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve beraberindeki heyet dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ayrı ayrı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini muhataplarıyla paylaştı.

Turan ve beraberindeki heyet ise, ilk kez KKTC'yi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türkü ilham kaynağı oldu

Heyetin Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaretinde konuşan Hasan Turan, mücadelelerinde Kıbrıs Türkünün her zaman büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Mücadelede her zaman Türklük varlığını öne çıkaran toplumlar olduklarını vurgulayan Turan, “Ne kadar birbirimiz ile bağımız güçlü olursa, mücadelemize o kadar faydası olacaktır” dedi.

Türk varlığının Irak içerisinde ne kadar çetin şartlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatmak istediklerini belirten Turan, bugünlere kadar birçok şehit verdiklerini, arazilerinin ellerinden alındığını ancak buna rağmen davalarından vazgeçmediklerine değindi.

Töre: Mücadelemiz ışık tuttu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs Türkünün geçirdiği zor evreler sonrası 96 yıl sonra Anavatan Türkiye’nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatarak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinde milli kimliğe dayalı olarak yaşadıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türkünün mücadelesinin dünya üzerindeki bütün Türk topluluklarına ışık tutarak, moral verdiğini söyleyen Töre, “Dolayısıyla biz sadece Kıbrıs Türk halkı için değil diğer Türk devlet ve toplulukları için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikbalini korumamız gerekir” dedi.

Töre, Irak Türkmen Cephesini selamladıklarını ve her zaman Irak Türkmenleri ile görüşme arzusunda olduklarını belirtti.

Tatar: En büyük gücümüz Anavatan

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak-Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “En büyük gücümüz Anavatan Türkiye” dedi.

Rum-Yunan ikilisinin yaptığı baskıların, adanın Yunanistan’a bağlanmasına yönelik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne çok acılar yaşatıldığını ifade ederek insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığını da sözlerine ekledi.

