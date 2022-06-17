Sert konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 1974 öncesinde yüzde 14 olan Türk toprağının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına el konulmasıyla’ yüzde 37’ye yükseltildiğini savundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre; Fransız büyükelçiliğinde düzenlenen yemekte konuşan Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti esnasında yaptığı açıklamalara yanıt verdi ve ne zaman olursa olsun müzakerelere katılmaya hazır olduğunu yineledi.

Yemek öncesinde “Kıbrıs’ı ilgilendirdiği ölçüde Türkiye’nin tavrını yorumlaması” istenen Anastasiadis “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kendi çıkarları uğruna benimsediği revizyonist bir söyleme kapılmalarının mümkün olmadığını” öne sürerek, Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuka ve diplomatik faaliyetler aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlere bağlı olduğunu savundu.

Anastasiadis iddialarını şöyle sürdürdü:

“İzlediğiniz her şey uluslararası hukuka, BM tüzüğüne aykırıdır. Türk siyasi liderliği, kendileri sanki Birleşmiş Milletlermiş gibi uluslararası hukuka başvursalar da, yine de (örneğin Münhasır Ekonomik Bölge gibi), meseleyi istişare yoluyla halletmenin yöntemleri olduğunu kendilerine önerdiğimizde reddediyorlar.”

Sorun şezlong meselesi değil

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun “kapalı Maraş sahilindeki 2-3 şezlongla” ilgili açıklaması konusunda ise Anastasiadis şöyle dedi:

“Çavuşoğlu, mülklerin gasp edilmesini 'yalnızca 2-3 şezlong' olarak görebilir. 1974 öncesinde Kıbrıs Türk toplumuna gayrimenkullerin yüzde 14’u tekabül ediyordu. İşgalden sonra ise Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yüzde 37’sini elinde tutuyor. 2-3 şezlongdan bahsedilmesi cüretkârdır. Bu tam olarak revizyonizm dediğim şeyin uç noktasıdır. Bu yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanının siyasi ihtiyaçlarına dayanan büyük bir fikirdir.”

Yemekte elçilere konuştu

Anastasiadis, Fransız Büyükelçiliği konutunda yapılan ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığı yemek esnasında yaptığı konuşmada ise; Ukrayna meselesi, Ukrayna’daki savaşın neden olduğu enerji krizi, Kıbrıs sorunu ve mülteci meselesine değindi.

Konuşmasının Kıbrıs sorunuyla ilgili kısmında, Ukrayna meselesi ile Kıbrıs sorunu arasında paralellik kuran Anastasiadis, “Moskova’nın Ukrayna işgaliyle ilgili bahanelerinin, Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’ı işgal ettiği zamankilerle aynı olduğunu” öne sürdü.