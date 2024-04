Esnaf mutlu

Esengül AYKAÇ

Uzun süre devam eden restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Girne Antik Limanı,

Son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. Uzun bayram tatilini fırsat bilen yerli halkın yanı sıra tatil için ülkemize gelen turistler de antik limana akın ediyor. İşlerin iyi gittiğini belirten bölge esnafı da

Müşterileri memnun etmek için elden geleni yapıyor.

Antik Limanı ziyaret eden yerliler ve turistler ise; yürüyüş yolunda hala inşaat atıklarının bulunduğuna belirterek; temizlik çalışmasının hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Ziyaretçiler; tarihi Girne kalesinin çevresindeki kirliliğe de dikkat çekerek, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile eski eserlerin bölgedeki sorunları görmesi ve önlem alması gerektiğini söylüyor.



Esnaf ne dedi?...

Ayhan Hürdeniz:

“Girne Limanı yeni hali ile çok güzel oldu. İnsanlar da çok memnun bu durumdan biz de çok memnunuz. Bayram dolayısıyla yerli ve yabancı turist sayısı diğer günlere olukça arttı.”

Tayyip Mangan:

“Girne Limanı yenilendikten sonra daha güzel bir görünüm almaya başladı. Bayramda limanın kalabalık olması bizleri çok mutlu etti. Saatlik tekne turları düzenliyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Diğer günlere göre bayramda liman oldukça kalabalık oldu.”

Kemal Gürbağ:

“Bu bayramda limanda güzel bir kalabalık var. Geçen yıl limanımız kapalıydı. Bütün esnaf bayağı bir mağduriyet yaşadı. Bu sene beklediğimiz oranda turist gelmedi. Şu anda yerli ve Pakistanlı turist var. Biraz çevre düzenlememiz kaldı. Umarım o da bu sezona yetişir. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Çünkü turizm demek KKTC demek.”

Ziyaretçiler ne dedi? ….

Beran Tanseloğlu:

“İskele’de yaşıyorum, gezme amaçlı Girne’ye geldim. Sevdiklerimizle birlikte 9 günlük tatili en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ülkemiz çok güzel, gezilecek çok yeri var. Önemli olan bu gezilecek yerleri temiz bırakmak. Yarım işlerin tamamlanması gerekiyor. Girne Kalesine girdik ve yarım kalan işler gördük. Bu güzelliklerin değerlendirilmesi gerekiyor.”

Necati Begmez:

“İskele Boğazında Monarga’da yaşıyorum. Çocuklarımla birlikte Girne’ye geldik. Onları bota bindirdim. Bayramların eski tadı, tuzu kalmadı. Eskiden giysileri, ayakkabıları, yanımızda saklar sabah giyerdik. Şimdi çocuklara he zaman her şey alınabiliyor artık. O yüzden onlarda bayramların tadını alamıyor. Bizde eski bayramları ekonomik koşullardan dolayı yaşayamıyoruz.”

Gökhan Karahan:

“Biz Antalya’dan KKTC’ye bayram ziyareti için geldik. Limanı gezdik ve çok beğendik. Artık her yer turizme açık bir hal aldı. Herkes her yere gidiyor. İnsanlar dünyayı geziyor ve güzel olan yerleri tercih ediyor. Limanda çok güzel ve biz de burayı tercih ettik.”

Mesut Günaydın:

“Türkiye’den tatil amaçlı çocuklar ve akrabalar ile birlikte KKTC’ye geldik. Girne’yi çok beğendik. Gazze’de ölen çocuklardan dolayı buruk bir bayram yaşıyoruz, canımızı acıtıyor. Ülkemizin İsrail’e sınır getirmesini istiyoruz. Türkiye halkı olarak bu bizi mutlu edecektir.”

Mehmet Ali Talat Zirilli:

“Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese mutlu bir bayram diliyorum. Bayramda ailemle Girne Antik Limanı gezmeye geldim. Limanın güzelliği bir başka, bu nedenle burada vakit geçirmek istedik.”