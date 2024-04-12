Bayramda şeker yerine dayak

Gönyeli’de meydana gelen olayda kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini darp eden Cafer Çardak şikayet üzerine tutuklanarak, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı, yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 11 Nisan 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında ikametgahları içinde eşi G.Ç.’yi, kendisini aldattığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak, ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, olayın ardından zanlının tutuklandığını, darp edilen kadının da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Polis, doktordan darp raporu temin edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası olmadığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, kadına yönelik şiddet suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik senet imzalaması ve ayda bir gün polise ispat-ı vücut koşullarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.