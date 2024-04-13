Bölge halkından ilgi gördü

Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, bayramın ikinci ve üçüncü günü Gemikonağı’nda kuruldu. Pazarda, Lefke ve köylerinde üretilen geleneksel macun, reçel, el işleri, Kıbrıs’a özgü çiçekler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları yer aldı. Ayrıca antika eşyalar da pazarda görücüye çıkarıldı.

Kordonboyunda kurulan pazarı ziyaret edenler, hem yerel lezzetlerden tattı hem de el emeği ürünler satın alma fırsatı buldu. Antika meraklıları da geçmişe ışık tutan eşyalardan aldı.