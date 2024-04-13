Zemin BM kararları

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün bile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; hükümetin ilk yılında Dışişleri Bakanlığında yapılan işlerin sunumunun yapıldığı etkinlikte konuşan Kombos, BM Genel Sekreteri’nin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in adaya yapacağı ziyaretten beklentilerini anlattı ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habere göre Kombos, Holguin’in adaya, BM Güvenlik Konseyinin belirlediği çerçevede nasıl ilerleyebileceklerini duymak için geleceğini kaydederken, özlü müzakerelere devam etme iradelerine bağlı olduklarını; ancak Türk tarafından hala daha hiç de yapıcı olmayan sözler duyduklarını öne sürdü.

Kombos, her şeye rağmen, uluslararası meşruiyetin koyduğu ve talep ettiği çerçevede, ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.

Habere göre Kombos, Rum tarafının Kıbrıs sorununu egemen eşitlik veya eşit koşullarda çözecek bir prosedüre girmesini isteyen herhangi bir Rum bulunduğunu düşünmediğini kaydetti.

Kombos, böyle bir çözüm zemini için yapılacak müzakerelerin sonucunun daha başlamadan belli olduğunu ve gerek ülke, gerekse tüm Kıbrıslılar açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının, liderlerin sosyal içerikli görüşmesi için bile önkoşullar koyduğunu öne süren Kombos, kendilerinin saklayacak bir şeyi olmadığını ve özlü müzakerelere gidecek yol için yöntem bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kombos, esas arzularının siyasi eşitlik çerçevesindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü olduğunun altını çizerek, orta yol mantığının çıkmazın aşılması mantığı olamayacağını vurguladı.

Gazete, Holguin’in adaya mayıs ayında geleceğini ve gelmeden önce, bazı Avrupa başkentlerinde temaslarda bulunacağını yazdı.