Şarkılarıyla mest etti

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bayramın ilk iki gecesinde Merit Royal Diamond ve Merit Crystal Cove Otellerinde verdiği konserlerle tam bir şenlik havası yaşattı. Bayrama özel repertuvarlarıyla unutulmaz iki konsere imza atan Funda Arar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Merit Royal Diamond Otel’de, ikinci gününde ise Merit Crystal Cove Otel’de üç bine yakın hayranı ile buluştu.

Bayramın coşkusunu Kıbrıs’taki sevenleri ile yaşayan Funda Arar, sahne kostümleri ve zarafeti ile de büyüledi. İlk gece Merit Royal Diamond sahnesinde gümüş-siyah uzun bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, ikinci gece Merit Crystal Cove sahnesinde fıstık yeşili elbisesi ile göz kamaştırdı.

Müzik ziyafeti sundu

Merit Royal Diamond sahnesine çıkmadan önce basın mensuplarıyla kısa bir röportaj da yapan Funda Arar’a kulise gönderilen pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çifte kutlama yapan Funda Arar “şaşaalı partiler yerine yakın dostlarımla sade kutlamaları tercih ederim” dedi. Ramazan ayında konserlerine ara verdiği için sahnede olmayı çok özlediğini belirten Funda Arar, bayramda yeniden Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek çocukluğunda bayramların çok daha heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Güçlü sesi, muhteşem sahne performansı ve samimi tavırlarıyla hayranlarının gönlünü fetheden ünlü sanatçı, iki gün boyunca sunduğu eşsiz müzik ziyafeti ile binlerce Merit misafirine unutamayacakları bir bayram tatili yaşattı.