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Araçlar didik didik arandı

Derinya ve Beyarmudu sınır kapılarında ithali yasak et ve süt ürünleri denetimi sıklaştırıldı

Araçlar didik didik arandı
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa bölgesinde bulunan Derinya ve Beyarmudu sınır kapılarında bayram nedeniyle geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Beyarmudu Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, gümrük görevlileri de kapılarda denetim yapıyor. Gümrük personeli ithali yasak ürünlerin ülkeye getirilmesini önlemek için iki kapıda dün araçları didik didik aradı. Gümrük personeli geçiş yapan araçları tek tek kontrol etti ve ithali yasak olan et ile süt ürünlerine el koydu.

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