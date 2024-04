Metehan kilitlendi

Esengül AYKAÇ

Kuzeyde kuzu eti fiyatının tavan 550 lira olarak belirlenmesi, Kıbrıslı Türklerin güneyden alı-veriş yapmasının hızını kesmedi. Güneyde kuzu eti fiyatının 350-400 TL arasında olduğunu belirten vatandaşlar, dün de Rum kasaplara akın etti.

Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında yine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bu durum, Larnaka Havaalanı’na yolcu taşıyan taksileri de olumsuz yönde etkiledi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların büyük bir kısmı alış-verişe gittiğini söylerken, bir kısım insan da gezi amaçlı geçiş yaptığını ifade etti.



Metehan’da dün yaşananlar

Büke Özkan:

“Trafiğin kötü olacağını tahmin etmiştik ama bu kadar kötü olacağını tahmin etmedik. Önümüzdeki arabaları görebiliyoruz ama arkadaki arabaları göremiyoruz. Muhtemelen çembere kadar dayanmıştır. Çocukları güneyde birkaç saatliğine gezdirip döneceğiz. Planımız buydu muhtemelen bu kuyrukta orada geçireceğimiz zamanın daha fazlasını geçireceğiz. Pişman olduk mu? Bu kadar uzun bekleyeceğimizi bilseydik gitmezdik. Bu sorun yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Bu soruna bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum. Artık her şey tamamen otomasyon sistemine geçti. Kameralar bile belli bir kilometreden bizim plakalarımızı çekebiliyorsa, arabamızın, sürücülerin bilgilerini alabiliyorsa bunlarında artık yavaş yavaş otomasyon sistemine geçmesi lazım. Bunlar için de karşılıklı bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Teknoloji çağında olduğumuza göre artık otomasyon sistemine de geçmemiz gerekiyor.”

Hüseyin Karadayı:

“Birkaç tane daha geçiş noktası olsa insanların daha fazla rahat edeceğini düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, önceden planladığımız bir gezinti için Güneye gitmek zorundayız. Bayram tatilinin birinci gününde insanlar aile ziyaretlerini tamamlayıp ikinci günde ise güneye gezmeye gitti. Bu yoğunluğu bayram nedeniyle bekliyorduk. Yeni kapıların açılması gerekiyor. Bu sayede insanlar güneye daha rahat gidip gelebilecek. Yetkilerin kapılarda yaşanan sorunlar lütfen ilgilensin.”

Akar Güvenir:

“Kapılardaki yoğunluk her zaman olan bir şey ve artık bu sorunun çözümü için yeni çözüm yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bizim tarafta pek bir sıkıntı yok. Genelde üç kapı çalışıyor. Rum kesiminde kapıların çoğaltılması gerekiyor. Bazen Rum tarafında tek kapı oluyor ve trafiğin akışı çok zor oluyor. Bazı durumlar oluyor ki araç kuyruğu uzunda olsa geçmek zorundayız. Güneyden ve KKTC’de alışveriş konusunda bizi kurtaran ürünleri alıyoruz. Günümüz ekonomik koşullarına göre kuzeyde et fiyatlarının düzeleceğini düşünmüyorum. Et fiyatları Rum tarafında çok daha iyi.”

Cem Demiralp:

“Gezme amaçlı güneye geçmeye çalışıyoruz ve trafikte yarım saattir bekliyoruz. Kapıların yeterli olmadığını düşünüyorum. Yetkililerin kendilerine faydaları yok. Kapı sorunu yılladır yaşıyoruz. Bu durum hiç değişmedi. Güneyde uygun olan ürünleri almaya çalışıyoruz. Et ve peynir ürünleri güneyde daha uygun.”

Murat Baloğlu:

“Trafikte yarım saattir bekliyoruz. Bayramdan dolayı insanlar güneye gezme ve alışveriş amaçlı geçiş yapıyor. Güneyde etin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Trafik yoğunluğunun azaltılması için ilerleyen zamanlarda çözüm bulunacağına inanıyorum. Devletimiz nasıl uygun görürse onu yapacaktır.”

Mehmet Şanlıel:

“Eşimle Larnaka’da deniz kenarında biraz vakit geçirmek için gidiyoruz. Bir saattir trafikte bekliyoruz. Güneye 2 saatte geçmeye çalışıyoruz. Bir veya iki saatte de geri gelme olunca günümüzün 4-5 saati sadece kapılarda geçiyor. Siyasilerin kapı sorununa çare bulması gerekiyor. Alış veriş konusunda ise hangi tarafta ne ucuzsa onu almaya çalışıyoruz.”

Fuat Olgan:

“Haftada iki ve ya üç defa Güney Kıbrıs’a geçiyoruz. Gün geçtikçe kapı sorununa çözüm bulunacağına trafik ve çile her geçen gün artmaya devam ediyor. Diğer günlerin trafiği ile bayram trafiği arasında bir fark yok. İnşallah kapılar ve sınırlar kalkar ve insanların bu çileleri çekmez zorunda kalmaz.”

Hanife Solakay:

“Bir buçuk saattir trafikte bekliyorum ve işe yetişmem gerekiyor. Her gün bu trafiği çekiyorum. Yeni kapı veya yeni şerit yapılması ya da insanların rahat rahat işe gidebilmesi için ayrı bir kapı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün güneye işe gidiyorum, trafik olmazsa 40 dakikada geçebiliyorum, trafik olursa da bir buçuk ya da iki saati buluyor. Akşamları döndüğüm için güneyden kuzeyde dönüşlerde sıkıntı yaşamıyorum. “

Yılmaz Çağlayan:

“Bir saattir trafikteyim, hala daha trafikte bir açılma söz konusu değil. Larnaka’ya transfere gidiyorum. Uçağın inmesine de yarım saat kaldı. Misafirler havaalanından çıkacak biz onları karşılamayacağız onlar bizi karşılayacak. Bu durumdayız. Bayram gibi yoğun günlerde önlemin alınması gerekiyor. Ciddi bir mağduriyet var ve kaçabileceğimiz bir kapı da yok. Pile’den geçmeyi denedik Pile buradan beter. Orası daha yavaş işliyor. Yoğun trafiğin içinde bayramı yaşıyoruz.”