Esnafın umudu yok

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs salgını nedeniyle 50 gün süreyle kapalı kalan iş yerleri geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren kepenklerini açmaya başladı. Ayrıca ‘Anneler Günü’ nedeniyle indirim kampanyası düzenleyen mağazalar, yine de müşteri çekmeyi başaramadı.

Diyalog’a konuşan Lefkoşa esnafı, bu şartlar altında iş yapmanın mümkün olmadığını belirterek, direnme gücünün kalmadığını söyledi. Yakında çok sayıda işyerinin kapanacağına dikkat çeken esnaf “Açık kalan ve iş yapabilenler parmakla gösterilecek” diyor.



Ne dediler?

Özsan Güzeloğlu (Ayakkabı satıcısı)

Geride bıraktığımız 50 günlük süreç çok kötü geçti. Küçük esnaf için 100 tane Anneler Günü olsa ekonomiyi düzeltme imkânı olduğunu sanmıyorum. Çünkü biriken elektrik, kira, su borçları derken, ciddi anlamda çökmüş durumdayız. Şimdi Anneler Günü var. Elbette herkes annesini sever, bir şeyler almaya çalışacak ama Pazar günü olduğu için sokağa çıkma yasağı var. Kimse annesine gidemeyecek. Geçen sene Anneler Günü öncesi çarşı kalabalıktır. Herkes annesine hediye almıştı. Şimdi memur fakirleşti, özel sektörde zaten para yoktu. Ben kendi açımdan bile düşündüğümde iki aydır kapalıyım borçlarım birikti, kendi anneme nasıl hediye alacağımı düşünür noktaya geldim. Devletin yaptıklarını da konuşmak lazım en basit bu bin 500 TL meselesi ne kadar düşüncesizce alınan bir karardır. Aşırı stres altında yaşıyoruz; kötü hastalıklar, psikolojik travmalar geçiriyoruz. Toplumu da esnafı da çok kötü günler bekliyor. Soruyorum hükumet edenlere bin 500 TL ile kendi ailenizi geçindirebiliyor musunuz? Çalışmayan insanların durumunu gerçekten biliyor musunuz? Bunların cevaplarını halk biliyor onlar biliyor mu? Binlerce vatandaş mağdurdur. Yakın zamanda küçük esnaf tamamen batacak.

Hüseyin Fellahoğlu (Kuyumcu):

Anneler Günü vesilesiyle biraz hareketlenme bekliyorum ama halkımızda para harcama noktasında bir korku var. Çekimserdirler haklı olarak. Çünkü önümüzde belirsizlik var. Yapılacak olan yardımların gecikmesi, ek olarak halkın desteklenmemesi herkesi tedirgin ediyor. Vatandaşların da esnafın da borçları birikti, ödemeleri önünde bekliyor. İnşallah Anneler Günü de insanlarımıza zehir olmaz. Ben umutsuzum ,yani önümüzü göremiyoruz. Biz her zaman kampanyalarımızı yaparız, fiyatlarımızı veya alışverişleri karşılığında sürpriz hediyelerimiz olur ama insanlar dışarıya çıkmıyor. Çıksa da alışveriş yapmıyor. Piyasadan beklentimiz en başta hükumetin halkın güvenini kazanmasıdır, aksi halde durum hiç iç açıcı değildir.

Hanife Karataş (Çiçekçi):

Dükkânımızı yeniden açmak psikolojik bir rahatlama getirdi ama maddi olarak sıkıntılıyız. Hazırlıklarımızı yaptık, annelerimiz için herkes elinden geleni yapmaya çalışacaktır fakat genel duruma bakıldığı zaman halkta bir korku vardır. Zaten 50 günlük bir kapalılık süreci yaşadık. Memurun maaşlarından kesintiler oldu, özel sektör çalışanları işsiz kaldı, kalmayanlarda devletin verdiği bin 500 TL’ye razı oldu. Yani kısacası insanlarda para yok. Sıcak para akışı olmadığı için de pek umutlu değiliz. Umarız bu dönemleri olabilecek en kısa sürede atlatabiliriz. Piyasada ciddi bir şaşkınlık vardır.

Derya Alp (Derya Butik Direktörü):

Yaklaşık 2 ay sonra mağazalarımızı açtık. Esnaf olarak her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Devletin hijyen kuralları kapsamında koymuş oldukları kuralları yerine getirdik. Halk biraz tedirgin olmakla birlikte alışverişe çıkıyor. Ürünlerimiz de hazır. Pazar günü de Anneler Günü için özel paketler ve kampanyalar hazırladık. Yüzde 50’ye varan indirimler yaptık. Bugünler zor günler, vatandaşlarımızla atlatacağız. Bu dönemde hepimizin daha özel kampanyalar yapması gerekecek. Ben inanıyorum ki, bu süreç dikkatli olunursa ekonomik olarak daha kısa sürede atlatabileceğiz. Sağlık konusunda tedbirler bakımından bir sorunumuz yoktur. Ekonomik anlamda dediğim gibi eğer dikkatli olursak halkın alım gücüne göre bir davranış şekline girersek yaşanan dönemi atlatacağımıza inanıyorum.”

Ufuk Demirbağ (Demirbağ mobilya satış müdürü):

Bizim beklemediğimiz bir şey oldu halkın ilgisi az da olsa Anneler Günü nedeniyle kampanyalarımıza ilgi vardır. Bütün küçük ev aletlerimizde kampanya ve indirimlerimizi yaptık. Kredi kartlarına taksitlendirme yapıyoruz. Piyasadan açıkçası sıkıntılar vardır, pek umudumuz yoktur. Pandemi dönemi bitmiş değil, vatandaş temel gereksinimlerine öncelik veriyor. Süreç ekonomimizi ciddi ve olumsuz etkilemiştir. Bekleyip göreceğiz. Bu durumun 5- 6 ay sürmesi bekleniyor. Her şeye rağmen biz müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlamak istiyoruz.