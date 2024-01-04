Eşyalarını almadan kaçtılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak, ölmesine neden olan, Kamerunlu katil zanlıları henüz bulunamazken, güneye kaçmalarına yardım eden Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ile Pakistanlı Saddam Hussein dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların güneydeki bir şahıstan katillere yardım etmesi için talimat aldığı belirtildi.

Ayrıca katil zanlılarının eşya ve valizlerinin Frank’ın evinde tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis müfettişi, Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Vakıf Sokak’ta Hit Bet isimli iş yerinde Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, ağzına koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını anımsattı. Polis, zanlıların daha sonra Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL çaldıklarını açıkladı. Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Franck Leonel Wouobeng Dongho ve Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi. Polis Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun 50, Sadam Hussain’in se 100 euro altığını açıkladı.

14 kişiden ifade alındı

Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturma kapsamında 14 kişiden ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı.

Polis, incelenen kameralarda Saddam Hussain’in ile katil zanlılarının görüntülerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Hussain’in bu konuyla ilgili ifade verdiğini söyledi. Polis, Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun evinde yapılan aramada ise aranan şahıslara ait eşyalar, valizlerin ve bir miktar paranın emare alındığını açıkladı. Polis, alınacak başka ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntülerinin olduğunu, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ifade ederek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Suç ortağı Rum kesiminde

Polisin ardından söz alan Saddam Hüseyin’in avukatı, müvekkilini Rum kesiminden arayan bir şahsın katil zanlılarını taksi ile Güney Kıbrıs’a götürmesini istediğini ifade ederek, “Bu konuyu biliyor musunuz” diye sordu.

Polis, soru üzerine zanlının böyle bir beyanda bulunduğunu açıkladı. Leonel Wouobeng Dongho’nun avukatı ise müvekkilinin cinayetle alakası olduğuna dair bir kanıt bulunup bulunmadığını sordu. Polis, böyle bir tespitte bulunmadıklarını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.