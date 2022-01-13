Ev kredisini ödemiş

Lefkoşa’da Tane İlaç Enterprises LTD isimli iş yerinde müdür olarak çalıştığı dönemde çeşitli yerlere tedarik edilen ilaçlara karşın Maliye Bakanlığı ve eczanelerin vermiş olduğu 2 buçuk milyon lirayı çaldığı iddia edilen Ali Kutlu Haldan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çalmış olduğu parayla ev kredisi ödediği, ihtiyaçlarını karşıladığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Lefkoşa'da Tane İlaç Enterprises LTD. isimli işyerinde müdür olarak çalıştığı 2017-2019 yılları arasında eczanelerden toplanan paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını anımsattı. Polis, ilk etapta 650 bin TL'yi tasarrufuna alıp, kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının yapılan araştırmalar sonucu Devlet Ecza Deposuna tedarik edilen ilaçlara karşın Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1 milyon 908 TL meblağlı çeki de çaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının çaldığı çekle ev kredisi ödediğini açıkladı.



Zanlının 3 Ocak 2022 tarihinde tutuklandığını hatırlatan polis, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.Mahkeme 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.