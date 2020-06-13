Evde hasta kabulü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da hacamat ve sülük tedavisi yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Onurcan Akcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının hacamat yaptığını kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının doktor olmadığı halde Lefkoşa’daki evinde hasta kabul ettiğini, para karşılığında şişe çekme işlemi olan hacamat yaptığını söyledi.

Zanlı yasa dışı doktorluk yaptığını belirten polis, Onurcan Akcan’ın 8 Haziran’da tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, bir adet portatif masaj yatağı, bir adet portatif masaj sandalyesi, bin 200 adet hacamat kupası ve 40 adet hacamat pompasının emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca tıbbi amaçlarla kullanılan bazı malzemeler de bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının sorgusunda hacamat yaptığını kabul ettiğini ifade etti.

Zanlının üç gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.