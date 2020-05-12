Evde ölü bulundu

Evde ölü bulunan 22 yaşındaki gence otopsi yapıldı

Evde ölü bulundu
banner432

Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Mustapha Amınu  Abba’ya (E-22) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 12:38
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Markete bombalı saldırı
Markete bombalı saldırı
  1. KIBRIS