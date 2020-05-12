Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Mustapha Amınu Abba’ya (E-22) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
Evde ölü bulundu
Evde ölü bulunan 22 yaşındaki gence otopsi yapıldı
Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Mustapha Amınu Abba’ya (E-22) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.
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