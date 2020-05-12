Markete bombalı saldırı

Pile’de faaliyet gösteren “Just Baked” isimli marketin ana giriş kapısı önüne dün akşam meçhul şahıs veya şahıslar tarafından henüz tespit edilemeyen patlayıcı madde kondu. Maddenin patlaması sonucu, marketin ana giriş kapısı ve kapı camları hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.

BM'den açıklama

BM Barış Gücü Pile’deki patlamayla ilgili açıklamasında konuyu endişeyle takip ettiklerini duyurdu

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) Pile’de meydana gelen patlamayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması gerektiğini bildirdi.

BM Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, dün gece 03.00 sıralarında bir fırının dış cephesinde patlayıcı etkisi düşük bir maddeyle saldırı düzenlendiği ve olayda ufak hasarların dışında can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Konunun endişeyle takip edildiği ifade edilen açıklamada, Barış Gücü’nün bölgede devriye sayısını artırarak, sükûnet ve istikrarın temin edildiğinden emin olacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 14:16