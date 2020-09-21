Faaliyetler ivme kazandı

Türk Kızılay, 2018'den bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) birçok alanda toplum yararına faaliyette bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre; KKTC'de 2018'de Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı kurulmasının ardından Türk Kızılay’ın ülkedeki faaliyetleri de ivme kazandı.

Kızılay, KKTC'de ana faaliyeti olan gönüllü kan bağışçısı kazanmanın yanı sıra eğitim, gıda yardımı, sağlık ve kültür sanat gibi alanlarda Kıbrıs Türk halkının yanında oldu.

Türk Kızılay, birçok çalışmasını Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, "Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanımı" faaliyetleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na tecrübe desteğinin yanında, tıbbi ve maddi destek sağladı, iki kan bağışı otobüsünü Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na hibe etti.

KKTC'de Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyonunun kurulmasının ardından kan bağışçıları sayısında da ciddi artış yaşanırken bu dönemde toplam bağışçı sayısı 17 bin 766'ya ulaştı.

Kan bağışı farkındalığı için konser ve etkinlikler düzenlendi, geçen yıl Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonuna üye 50 ülkenin yöneticilerinin katıldığı "2. Kıbrıs Dostları Toplantısı" Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından organize edildi.

Türk Kızılayı’ndan KKTC'de gıda yardımları

Türk Kızılay, 2018-2019 döneminde KKTC genelinde gıda yardımı faaliyetlerini sürdürürken bu süreçte 2 bin kişiye gıda kolisi dağıtıldı.

KKTC'deki diğer kurumlara desteklerini esirgemeyen Türk Kızılayı, Kıbrıs Türk Yeşilay YEDAM Merkezi kurulmasına destek oldu.

Çocuk Esirgeme Kurumuna bakım onarım ve eğitim malzemeleri yardımında bulunan Türk Kızılayı, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Kulüplerine de katkıda bulundu.

Türk Kızılay, 2018'de ramazan ayında verilen iftarlara destek olurken 5 bin çocuğa oyuncak dağıttı.

Aynı yıl Kurban Bayramı'nda ise 133 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılayı, KKTC'deki eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle etkin bir çalışma dönemi geçirdi.



Bu süreçte 4 bin adet kırtasiye seti öğrencilere ulaştırılırken eğitim gezileri kapsamında çok sayıda genç, Türkiye'deki Kızılay kamplarında misafir edildi. 56 okulda ise öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi.

Kültür faaliyetlerine destek

Türk Kızılay, KKTC'de birçok kültürel faaliyete de destek olurken yaklaşık 6 bin öğrenciyi Rafadan Tayfa tiyatro gösterisiyle buluşturdu.

Toplam 15 bin çocuğa ulaşan İyilik Festivali ise KKTC'de en geniş katılımlı etkinliklerden biri oldu.

Yardım kampanyaları kapsamında birçok STK ile iş birliği yapılırken sağlık, çevre ve spor alanında projeler gerçekleştirildi.

2018'deki sel felaketinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na battaniye, yorgan ve hijyen setinin yanı sıra gıda desteği olarak 300 bin lira yardımda bulunan Türk Kızılayı, 700 çocuğa da kıyafet temin etti.

Altyapı projelerine de destek

Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın altyapısını geliştirmesine ve projelerine de katkı sağladı.

Katkı sağlanan projeler arasında; düzenli ve gönüllü kan bağışçısı kazanılması, 23 Nisan Bayramı faaliyetleri için malzeme alımı, 600 çocuğa Ramazan Bayramı'nda kıyafet temini, Lefkoşa Surları çevresinde yaşayan gençler için Futbol Okulu projesi malzemelerinin temini ve Kurban Bayramı'nda 500 çocuğa kıyafet ve 2 bin 500 adet çocuğa oyuncak sağlanması yer aldı.

Faaliyetler için hibeler sağlandı

Türk Kızılayı, bu yıl da KKTC'deki faaliyetlerini ara vermeden sürdürürken Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla çeşitli alanlarda hibeler sağlandı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, okullara ilk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri desteği sağlandı.

Bu vesileyle gidilen okullarda yüz yüze ve online olarak ilk yardım ve Kızılay farkındalık eğitimlerinin verilmesine başlanırken KKTC'deki 57 okulda, 36 bin 746 öğrenci ile bu proje yürütülüyor.

30 bin 240 adet hijyen seti dağıtıldı

Türk Kızılay, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını döneminde de Kıbrıs Türk halkının yanında oldu.

Bu süreçte Türk Kızılayı tarafından KKTC'de toplam 30 bin 240 adet hijyen seti 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.

Öte yandan 2 bin adet gıda kolisi halka dağıtılırken ihtiyaç halinde kullanabilmesi için 5 adet 56 metrekarelik şişme çadır, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Sadece salgın dönemindeki yardımların bedeli 634 bin TL'ye ulaştı.

