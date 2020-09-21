Türkiye’de bin 519 yeni vaka

Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19 salgınına karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulanması durumunda, grip vakalarının da azaltılmış olacağını belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Coronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Coronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım."
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip' uyarısı
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