Türkiye’de bin 519 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti. 95 bin 321 Covid-19 testi yapıldı, bin 519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bin 116 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 456 oldu. Son 24 saatte 1116 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca: "(Ağır hasta sayısı) Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19 salgınına karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulanması durumunda, grip vakalarının da azaltılmış olacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Coronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Coronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım."