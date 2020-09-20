İkinci araç yetişti

Onur ULAĞ



Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın fuar kavşağı olarak bilinen bölümünde, hasta taşıyan bir ambulansla bir kamyon çarpıştı. Büyük şans eseri kazada herhangi bir can kaybı ve ciddi yaralanma olmadı. Kaza sırasında ambulansta bulunan hastanın büyük korku yaşadığı gözlemlendi. Polisten alınan bilgiye göre; maddi hasarla atlatılan kazada, saat 17.00 sıralarında Orçun Sancak (E-29) yönetimindeki Kolon Hastanesi'ne ait MN 256 plakalı ambulans, Yakın Doğu Bulvarı'ndan fuar kavşağına geldiği zaman hasta sevkiyatı yaptığı için sağa dönüşe geçmek istedi. Ambulans, o esnada cadde üzerinde Gönyeli Çemberi istikametinden gelip doğuya seyreden Mehmet Çokluk (E-46) yönetimindeki MV 328 plakalı kamyonun önünü tıkadı.İki araç çarpışırken sürücüsünü kontrolünü kaybettiği kamyon, orta refüjdeki iki trafik levhasına çarparak durabildi. Kaza sonucu ambulans içerisindeki hasta başka bir ambulans ile sevk edilirken herhangi başka bir yaralanma ya da can kaybı olmadı.