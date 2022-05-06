Evraklar inceleniyor

Kuzey Kıbrıs’a geldikten sonra sahte İtalya ve Bulgaristan pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan İlyas Tepeli, Muhammed Demirkol ile onlara yardımcı olduğu iddia edilen Doğan Süzal hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada İlyas Tepeli’nin sahte İtalya, Muhammed Demirkol’un ise sahte Bulgar pasaportuyla güneye gitmeye çalıştığı belirtildi. Zanlıların Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’nda suçüstü yakalandığı ifade edildi. Zanlıların tasarruflarında bulunan sahte belgelerin incelendiği açıklandı.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yürüten polis, İlyas Tepeli’nin 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 sıralarında Güney Kıbrıs'a geçmek için Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda görevli olan memura sahte İtalya pasaportu ibraz ettiğini söyledi. Polis memuru, Muhammed Demirkol ‘un da yine aynı tarihte Mert İsmail adına hazırlanmış Bulgaristan kimliğini ve pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının da gözaltına alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Doğan Süzal'in de tutuklandığını ifade etti. Polis, İlyas Tepeli ile Muhammed Demirkol ‘un Kuzey Kıbrıs’ta turist vizesiyle kaldıklarını belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, sahte belgeleri nasıl temin ettiklerine dair inceleme yapıldığını söyledi. Polis, Muhammed Demirkol ‘a yardım ettiği iddia edilen Doğan Süzal'in de olaydaki rolünün ne olduğuna dair araştırma yaptıklarını açıkladı. Polis, sahte belgelerin incelendiğini, alınacak ifadeler olduğunu ifade ederek, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.