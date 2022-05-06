Polise ifade vermedi

Lefkoşa’da geçtiğimiz şubat ve mart aylarında iki kez hırsızlık suçundan dolayı tutuklanan Hüseyin Özvurulmuş yeniden gözaltına alındı.

Geçmiş aylardaki her iki olayın ardından teminatla serbest bırakılan zanlının bu kez, Yenikent’te faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 283 TL değerinde ürün çaldığı ortaya çıktı. Zanlının aynı marketi 4 gün arayla ikinci kez soymaya kalkıştığı esnada yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 30 Nisan 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında Yenikent’te faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 283 TL değerindeki 29 adet çeşitli ürünler çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aldığı ürünleri kasadan geçirmeden bir yolunu bulup marketten çıkardığını açıkladı. Polis, zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde de yine aynı markete gittiğini, saat 15.00 sıralarında içeri müşteri olarak giriş yaptığını, çok sayıda ürün alıp alışveriş arabasına koyduğunu ve kasada herhangi bir ödeme yapmadan çıkış yaptığını belirtti.

Polis, zanlının çıkış yaptıktan hemen sonra market çalışanları tarafından uyarılması üzerine aldığı ürünleri geri getirip raflarına yerleştirdiğini açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, yapılan soruşturmada 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının Hamitköy’deki evinde arama yapıldığını, çalınan market ürünlerinin bir kısmının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak zanlı herhangi bir ifade vermediğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının ilk etapta bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

