Dört kişi yaralandı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza dün saat 14.15 sıralarında gerçekleşti.

NK 489 plakalı aracıyla seyreden Tarkan Akpençe (50), yolun solunda bulunan Sondurak isimli markete dönüş yaptığı sırada, Beşparmak Caddesi üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Erkan Şahin (29), yönetimindeki TMR 625 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu, her iki araç sürücüsü ile TMR 625 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enver Arslan (49), ve Meral Kaya (40) yaralandı.

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Şahin müşahede altına alınırken, Tarkan Akpençe, Enver Arslan ve Meral Kaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.