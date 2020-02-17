Hedefte olan iş adamı kurtuldu

Ay Napa’da bir kafe kurşunlandı, açılan ateş sonucunda 4 kişi yaralandı.

Rum radyosu bir işadamının hedef alındığı olayı cinayette teşebbüs olarak duyurdu.

Olay dün sabah saat 02.30 sularında meydana geldi. Ay. Napa’daki ünlü bir kafeye yapılan saldırıda biri kadın 4 kişi yaralandı. Durumlarının ciddi olduğu ancak hayatî tehlikeleri bulunmadığı kaydedilen yaralılar Mağusa Rum devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Rum polisini alarma geçiren silahlı saldırıda bir işadamının hedef alındığı kaydedildi. İşadamının saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.