Gençleri Allah korudu

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen kazada yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç hafif yaralandı.

Polisten alınan bilgilere göre; dün saat 0045 sıralarında Girne istikametinden Lefkoşa’ya doğru ZLP 538 plakalı kiralık araç ile seyreden Hakan Hatay (19), sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, yol kenarındaki toprak alan içerisine savrularak yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu araç sürücü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Veysel Deniz (16), Ahmet Dilekçi (17), İrfan Söker (17) ve Ömer Bilgiç (20), yaralandı.

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan tetkiklerin ardında müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, 19 yaşındaki sürücü Hakan Hatay’ın nefesinde 55 promil alkol tespit edildi.