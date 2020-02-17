Ömer KADİROĞLU

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak olan adaylar köy köy gezerken, vatandaşların önemli bir kısmı hala ‘kime oy vereceğini’ bilmiyor. Bazı vatandaşlar “Kıbrıs sorununu çözebilecek kişiye oy vereceğim” derken, bazıları Türkiye ile ilişkileri en üst düzeyde tutacak ve dayanışma içinde olacak bir lider istediğini söylüyor.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, KKTC gibi küçük bir ülkede şimdilik 7 adayın olduğunu, bunun daha da artacağını belirtirken “sağ ve sol kesim tek aday üzerinde uzlaşı sağlayamadığı için sıkıntı yaşanacak” diyor. Vatandaşların bir kısmı ‘Başkanlık Sistemine geçilmesini öneriyor.

KKTC’de 26 Nisan günü yapılacak ilk tur başkanlık seçimleri için şimdilik adaylığını açıklayan 7 kişi var. Bunlar; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, MDP adayı Dr. Fuat Türköz Çiner ve bağımsız aday Arif Salih Kırdağ.

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Bekire Tatarlar

“2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili hiçbir düşüncem yok. Bu güne kadar kim geldiyse hiçbir şeyi değiştiremedi. Genç ve dinamik birinin olmasını istiyorum. Açıklanan adaylardan Kudret Özersay’ı bu işi yapabilecek gibi görüyorum. Açıklanan adaylardan henüz kim kazanır bilemem ancak kendi kararımızı kendimiz verebilsek çok daha güzel olacaktır.”

Keziban Kral

“2020 Cumhurbaşkanı seçiminde hak edenin o makamda olmasını istiyorum. Aday sayısı çok fazla. Halkın haklarını ve ülke menfaatlerini koruyacak birinin orada olmasını istiyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum.”

İsmail Yumurtacıoğlu

“2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde o makamda olacak kişinin görevini layığı ile yapacak biri olmasını istiyorum. O makamı hak edecek kişinin bizim irademizi yansıtması gerekir diye düşünüyorum.”

Ekram Tayfur

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde her seçim olduğu gibi hevesleniyoruz. Her seferinde gelen gideni aratıyor. Bu seçimlerde siyasilerin halkı sürekli olarak kandırmış olması nedeniyle sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Şimdiye kadar göreve gelenler icraat yapmamıştır. Şimdi de aday bolluğu vardır.”

Ahmet Hüseyin Mağusalı

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerden bir adayın seçilmesi hükümetin bozulmasına neden olacağı için mevcut ismin yeniden o makamda olmasını istiyorum. Mustafa Akıncı zaten bu görevi başarılı bir şekilde sürdürüyor.”

Mustafa Baykent

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında o makamda bu ülkenin ve halkın hakları için çalışacak birisinin olmasını istiyorum. Ayrıca ülkeye Başkanlık gibi yeni bir sistemin gelmesinin uygun olacağını düşünüyorum.

Sedat Reist

“Bu güne kadar Cumhurbaşkanlığı makamına kim geldiyse hiç bir şey yapmadı. Bu nedenle artık denenmemiş kişileri denememiz gerekiyor. Kendi açımdan söyleyeyim ben o makamda Kudret Özersay’ı görmek istiyorum.”

Celal Gezer

“2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu ülkeden birini görmek istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdım ve Kıbrıs’a bir vali atamasını istedim.”

Hasan Denizalp

“Bu ülkenin başına kim gelirse gelsin değişen hiç bir şey olmadı. Cumhurbaşkanlığı makamında bu ülkenin haklarını savunacak bir ismin olmasını istiyorum. Seçime katılacak adaylardan kazanacak diye gördüğüm bir isim var o da Mustafa Akıncı’dır.”

İbrahim Soykara

“Seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı makamında Tufan Erhürman’ı görmek istiyorum. Tufan Erhürman’ın donanımına ve Dünya görüşüne inandığım için onu görmek istiyorum.”

Sibel Şafak

“Bu güne kadar kim başa geldiyse hiçbir hayrını görmedik. Sandığa gitmeyi bile düşünmüyorum. Başa gelenler halk için hiç bir şey yapmadı, yapmayacak da. Vatandaşlar benim gibi yüzlercesi artık siyasilere güvenmiyor ve sandığa küsmüş oy kullanmıyor.”

Mustafa Mor

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında o makamda memlekete hayırlı olacak ülke menfaatleri için çalışacak birisinin orada olmasını istiyorum. İki turda tamamlanacak seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa akıncı ve Kudret Özersay kalacaktır.”

Bilal Yılmaz

“Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra o makamda Ulusal Birlik Partisinin adayı olan Ersin Tatar’ı görmek istiyorum. Ülke menfaatleri için çalışacak ve halkın haklarını koruyacak bir isim olduğunu düşünüyorum.”

Tevfik Çelik

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kudret Özersay veya Ersin Tatar’ın o makamda olmasını istiyorum. Ülke için bu iki ismin hayırlı olacağına ve halk için inanıyorum.”

Haşmet Özmusa

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında o makamda yeniden Mustafa Akıncı’yı görmek istiyorum. Kıbrıs Türklerinin haklarını savunabilen en son kale Mustafa Akıncı’dır. Bana göre, seçim ikinci tura kalacak ve ikinci turda Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak.”

Cahit Türevi

“Cumhurbaşkanlığı makamında ülke için dürüstçe çalışacak birisinin olması gerekiyor. O makama en uygun gördüğüm isim Erhan Arıklı’dır. Erhan Arıklı’nın Cumhurbaşkanı olması halinde Kıbrıs sorununun çözüme kavuşacağına inanıyorum.”

Ziya İnce

“Henüz kimin o makamda olması gerektiği kanaatine varmadım ancak ülke için en hayırlı isim kim olacaksa onun Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Siyasilerin yüzünden sandığa gitmemeyi düşünüyorum ancak o güne kadar söyleyecekleri fikrimi değiştirebilir. Bana göre ikinci tura kalacak seçimlerde Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak.”

Ercan Kırklar

“Halkın haklarını koruyacak ve ülke menfaatleri için çalışacak birisinin olmasını istiyorum. Açıklanan adaylar arasında o makama yakışan ismin Ersin Tatar olduğunu düşünüyorum. Tatar vatanına, topraklarına ve halkına sahip çıkan bir isim ve Türkiye ile ilişkileri iyi götürebilecek bir isimdir.”

Necip Mümin

“Bir insan ailesini nasıl severse ülkede Cumhurbaşkanı olan kişinin de halkını öyle sevmesi gerektiğine inanıyorum. Halkın içinden, halkını seven birisinin Cumhurbaşkanı makamında olmasını istiyorum.”

Yusuf Şah Şanol

“Cumhurbaşkanlığı makamında ülke için çalışıp toplumun haklarını koruyacak birisinin seçilmesini istiyorum. Adaylığını açıklayan isimler arasında Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı makamına uygun görüyorum.”

Coşkun Alaslan

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim arkamızda duracak ve bize yön verecek birisinin olmasını istiyorum. Sırf Cumhurbaşkanı olmak için yüzümüze bakacak insanlar değil, sıkıntımız olduğunda yanımızda olacak birinin orada olmasını bekliyorum.

Alper Gönyeli

“Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin denenmemiş birisi olmasını istiyorum. Rahmetli ciğerci Ahmet’in dediği gibi Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi hesabı aynı kişinin orada olmasını istemiyorum.”

Ahmet Kürşat

“Cumhurbaşkanlığı makamında üstünlük sahibi ve çözüme katkı yapacak, barışa giden yolda dirayetli duracak, halkla kaynaşmış ve baskılara direnip her şeye evet demeyen birisi görmek istiyorum. Tufan Erhürman ve Mustafa Akıncı’nın bu kriterlere en uygun iki isim olduğunu düşünüyorum.”

Osman Cilasun

“Cumhurbaşkanlığı makamında yerinden kalkıp kendi ayakları üzerinde durabilecek birisinin olması yeterlidir. Toplumda çoğunluğun sesini dile getirebilecek bir Cumhurbaşkanının o makamda olmasını istiyorum. İkinci tura kalacak seçimde milletin yarısı seçime gitmeyecektir diye gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.”

İlkay İstillozlu

“Mustafa Akıncı’nın yeniden seçilmesini istiyorum. Akıncı’nın güzel fikirleri var ancak kısıtlı hareket ediyor. Açıklanan adaylar arasında yine en iyisi Mustafa Akıncı’dır.”

Süleyman Günsal

“Cumhurbaşkanlığı makamında tüm toplumu kucaklayıcı, birleştirici, barışı candan isteyen ve bu yolda mücadele eden birisinin olması gerekiyor. Ben federasyonu ve barışı destekleyen bir Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğim.”

Hasan Tekel

“Yıllanmış Kıbrıs sorununa radikal bir çözüm getirecek, bu konuda uğraşıp toplumu sonuca götürecek birini istiyorum. Halkın haklarını savunan, ülke menfaatleri için çalışan birisinin o makamda olması hepimiz için güzel olacağından böylesi birini o makamda görmek istiyoruz.”

Adnan Gök

“Cumhurbaşkanlığı makamında ülkenin menfaatini düşünen, halkı ile bütünleşen birisinin olması gerekiyor. KKTC sıkıntılı bir dönem yaşıyor ve bu sıkıntılara çözüm bulacak uluslararası bilgi ve becerisi olan birisi olması şarttır. Açıklanan adaylar arasında Tufan Erhürman’ı bu kriterlere uygun görüyorum.”

Hasan Koç

“Cumhurbaşkanlığı makamında insanlarla iç içe olan halkını düşünen bir ismin olması ve halkının haklarını koruyacak birisinin olması gerekiyor. Kim gelirse gelsin burayı Türkiye idare ettiği için yine Türkiye’nin dedikleri dışına çıkamayacaktır. Bu nedenle seçimi kim kazanırsa kazansın sonuç itibariyle herkes istenilen politikayı gütmek zorundadır.”

Ayşe Soykara

“Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde o makamda Mustafa Akıncı gibi bir cumhurbaşkanının olması gerektiğini düşünüyorum. Benim için yeterli kriterlere sahiptir. Seçim ilk turdan da bitse ikinci tura kalsa da Mustafa Akıncı seçimi kazanacak isimdir.”

Öncel Beyazer

“Cumhurbaşkanlığı makamında memleketimizi en iyi şekilde temsil edecek birinin olması gerekiyor. Adaylığını açıklayanlar arasında şu anda bu belirttiğim kritere uygun bir aday yoktur. Seçim ikinci tura kalacak ve dileğim bu turda ülke için en hayırlı olacak ismin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesidir.”

Salih Alaminyolu

“Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun bu memlekette hiçbir şeyi değiştiremez. Ben hiçbir siyasi partiye bağlı değilim. Bu memlekette Türkiye ne derse buradaki yöneticiler de onu yapmak zorundadır. Bu nedenle kimin o makamda olacağı pek de önemli değildir.”

Mehmet Yenice

“Cumhurbaşkanlığı makamında olacak kişinin ülkenin menfaatlerini düşünecek halkının yanında olacak bir isim olması gerekiyor. Adaylığını açıklayanlar arasında kişiliği ve duruşu ile Tufan Erhürman daha akla yakın görünüyor. Ancak Tufan Erhürman kazanamayacaksa Mustafa Akıncı’nın olmasını diliyorum.”