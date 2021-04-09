Faciadan dönüldü

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Güvercinlik kavşağı yakınlarında lastiği patlayan TIR yoldan çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride giren TIR, ardından yolun dışına savruldu.

Kaza esnasında yolda başka bir araç olmaması olası faciayı önledi.



Yolu kapatan polis, TIR’ı kaldırdıktan sonra tekrar trafiği başlattı.Diyalog muhabirinin polisten elde ettiği bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında, yönetimindeki NK 379 plakalı TIR ile Gazimağusa’dan, Lefkoşa istikametine giden 36 yaşındaki sürücü Ergin İlgü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjü aşarak, karşı şeride geçtikten sonra yolun sağından çıktı.Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.