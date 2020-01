Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16 Ocak’ta gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. “Gelişmekte olan ekonomilerden pozitif yönde ayrılan Türkiye'nin kredi risk puanı iyileşmeye başladı” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yeni pazar yapısı oluşturarak, faizsiz finansman araçları geliştirdik. Uluslararası yatırımlar dünyada azalırken, ülkemiz bu konuda oldukça iyi bir konumda yer almayı sürdürüyor. 2003-2019 arası dönemde ülkemize gelen doğrudan yatırımların toplamı 217 milyar doları aştı. Geçtiğimiz Nisan ayında yeniden yapılandırdığımız 'Yatırım Ortamını İyileştirme Yüksek Kurulumuz', eylem planlarını etkin şekilde hayata geçiriyor." Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisi'nin, girişimcilere yatırımları öncesinde, yatırımları esnasında ve sonrasında gereken her türlü desteği verdiğini aktaran Erdoğan, Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 43'üncü basamakta yer alan Türkiye'nin, bu yıl 10 basamak birden yükselerek 33'üncü sıraya geldiğine değindi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönem atacağımız adımlarla ülkemizi yatırım yapılabilir en iyi ülkeler arasına yükseltmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

İhracatçılarımıza 3,2 milyar lira ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek desteği verdik

Ticaret alanına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, geçen yıl ihracatın yüzde 2 artışla 180,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Erdoğan, 2018 yılında 54 milyar 323 milyon dolar olan dış ticaret açığının ise 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara gerilediğini vurgulayarak, "Bir başka ifadeyle dış ticaret açığımız yüzde 44,9 oranında azaldı. Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 2019 yılı listesinde, en fazla ihracat yapan ilk 50 ülke içerisinde, ihracat artış oranında en 7'nci, mutlak ihracat değer artışında ise 5’inci sıradayız." diye konuştu. 2019 yılı ilk üç çeyreğinde sağlanan büyümeye ihracatın katkısının 4,7 puan olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, 18 yılda ticaretin ekonomik büyümeye sağladığı en yüksek katkıdır. 2020 yılında da iş insanlarımızı dünyanın her köşesine bayrağımızı taşımaları için destekleyecek, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye için gayret edeceğiz. Geçen yıl ihracatçılarımıza 3,2 milyar lira ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek desteği verdik.

Eximbank şube sayısını 20'ye, irtibat ofisini 12'ye yükselterek ihracatçımıza daha da yakınlaştık. Bankacılık sektörünün ihracata yönelik kredilerinin yüzde 53'ünü Eximbank eliyle karşıladık. Kredi ve sigorta programları vasıtasıyla 12 bin 500 firmaya toplam 44 milyar dolarlık ihracat finansmanı sağladık. Eximbank kaynakları ile 2020 yılında 50 milyar dolarlık ihracatın finanse edilmesini hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlara çok daha rahat açılmalarını sağlamak için 14 bin 315 ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Kağıtsız ihracat projesiyle, tüm ihracat beyannameleri ve diğer belgeleri elektronik ortama taşıyarak, Dijital Gümrük uygulamasını devreye aldık. 56 ilde 67 adet ihracat destek ofisi kurduk. Karekodlu çek sayısı 115 milyonu aştı. Önümüzdeki günlerde karekodlu bono ve elektronik çek uygulamasını da başlatıyoruz. Sınır kapılarındaki araç trafiğini azaltmak için randevulu sanal sıra sistemini önümüzdeki günlerde hizmete alıyoruz."

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırılan düşük faizli finansman desteğinin 40 milyar lirayı aştığını anlatan Erdoğan, sadece geçen yıl 25,2 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırdıklarını, toplu alım ve tedarik yöntemiyle esnaf ve sanatkarların girdi maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (9)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin, "Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz." dedi. Erdoğan, geçen yıl eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaşarak, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne hız verildiğini aktardı. 2022'de seri üretime geçecek Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini 2019'un son günlerinde milletin takdirine sunduklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı. Tanıtımı yapılan prototiplerin hem dizaynı hem teknik özellikleri bakımından millet ve sektör tarafından beğeniyle karşılandığına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu süreci yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdürecek, Türkiye'nin Otomobilini milletimizin hizmetine mutlaka sunacağız. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1milyon metrekarelik alana kurulacak fabrikayla üretim orada yapılacak. Zira yan sanayinin çok güçlü olduğu Bursa ilimizde silahlı kuvvetlerimize ait olan bu arazide fabrikayı kuralım istedik." diye konuştu.

212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katma değeri yüksek ürünlerin yerlileşmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı başlattıklarına işaret ederek, "Nisan ayında makine sektöründe desteği hak edenleri açıklıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 136 milyar liralık sabit yatırım için 5 bin 691 teşvik belgesi düzenledik. Yatırım teşvikleri sayesinde toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız." ifadelerini kullandı. KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla 2019'da 2,3 milyar liralık destek sağladıklarını, kalkınma ajansları ve kalkınma idareleri aracılığıyla bir yıllık dönemde 2 bin 87 projeye 1 milyar 49 milyon lira kaynak aktardıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje Bazlı Destek kapsamına aldığımız ve yatırım tutarı 36,5 milyar lira olan 7 proje, sağlayacağı 7 binin üzerinde ek istihdam yanında, cari açığı azaltmada da önemli katkılar özellikle sunacak. Son 17 yılda organize sanayi bölgelerinin sayısını 122 ilaveyle 315'e, buralardaki işletme sayısını 42 bin ilaveyle 53 bine, istihdamı da 1,5 milyona yakın ilaveyle 1,9 milyona yükselttik. Bu yıl 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha hizmete açarak 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacağız. 2019 yılında ülkemizin çeşitli bölgelerinde 7 ayrı organize sanayi bölgesinin altyapılarını tamamladık. İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Mardin, Çanakkale, Trabzon, Adana ve Ankara illerinde ilan ettiğimiz 12 endüstri bölgesinde yaklaşık 45 milyar lira yeni yatırımla 62 bin ilave istihdam hedefliyoruz. 2020 yılının ilk yarısında Adana-Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde ilk özel sektör yatırımlarını başlatıyoruz."

Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile ilk etapta 98'i Türk, 29'u yabancı 127 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansını 2018'in Aralık ayında kurduk. Milli Uzay Programı'nı ise bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz." dedi. 17 yılda 1.229 ARGE merkezi ile 361 tasarım merkezini hayata geçirdiklerini, Teknopark sayısını 5'ten 85'e çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, Muğla Teknokent ve Sağlık Bilimleri Teknokent'i bu yılın ilk yarısında faaliyete geçireceklerini bildirdi. Erdoğan, geçen yıl TÜBİTAK aracılığıyla, özel sektörün 3 bin 427 Ar-Ge projesine 700 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandığını, ikincisi düzenlenen TEKNOFEST'in 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm milletimizi saran teknoloji ve yenilikçilik coşkusu TEKNOFEST'i, bu yıl inşallah Gaziantep'te yapacağız. Gaziantep Belediye Başkanımız çok heyecanlı, 'Biz İstanbul'u geçeceğiz, 2 milyonu bulacağız' diyor. Tamam dedik, bulman halinde biz de hediyeyi yaparız." ifadelerini kullandı.

Ulusal Antarktika Bilim Seferini bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz

Sahip olunan büyük verinin işlenmesi, bilgiye ve ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü'nün kurulduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu yıl Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli sinyal istihbarat platformunun sistem kabul testlerini başlatıyoruz. 2019'da üçüncü bilim seferimizi gerçekleştirerek geçici bilim üssümüzü Antarktika'ya kurduk ve Kutup Araştırmaları Enstitümüzü hayata geçirdik. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferini bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz." (Devamı yarın)