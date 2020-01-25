47 yıllık evlilik bitti

İngiltere Parlamentosu'nun ve Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Avrupa Birliği yönetimi de Brexit Anlaşması'nı imzaladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasayı onayladı. Onay haberini Twitter hesabından duyuran Von Der Leyen “Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasını içeren anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu’nda onaya sunulması için gereken imzaları attık” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Von Der Leyen ve Michel’in imzasının ardından, Brexit anlaşması 29 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gündemine gelecek. Perşembe günü anlaşmayı görüşen AP Anayasa Komisyonu, 3’e karşı 23 oyla, Genel Kurul’a anlaşmayı onaylaması görüşünü iletti.

Anlaşmaya ret oyu veren üç milletvekilliden biri, komisyon üyesi İngiliz AP milletvekili Richard Corbett, “Uzun süredir Brexit İngiliz halkının istediği bir durum değil” diyerek, anlaşmayı kınadığını ve Genel Kurul’daki oylamada da ret oyu kullanacağını söyledi.

Dostluğumuz kalacak

Anlaşma burada da oylandıktan sonra, AB üyesi ülkelerin Brüksel’deki diplomatlarının da onayının ardından İngiltere, kurallara uygun ve düzenli bir şekilde 31 Ocak gece yarısı AB’den resmen ayrılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından, “Her şey kaçınılmaz olarak değişecek. Ama dostluğumuz kalacak. Bu yeni sayfayı birlikte yazalım istiyorum” dedi.

Brüksel’de dün sabah atılan imzaya, üç yıla yakın süredir zorlu geçen müzakereleri yürüten Fransız diplomat ve eski bakan Michel Barnier de katıldı.

AB'den İngiltere'ye ilk büyükelçi

Bu arada Brexit'in ardından Avrupa Birliği, ilk kez İngiltere'ye büyükelçi atadı. Portekizli büyükelçi 1 Şubat'ta göreve başlayacak. Avrupa Birliği (AB), 31 Ocak'ta gerçekleşecek Brexit'in ardından İngiltere'de açılacak diplomatik temsilciliğinin başına Portekizli Joao Vale de Almeida'nın atandığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, Portekizli de Almeida'nın 1 Şubat'tan itibaren İngiltere'deki ilk AB Delegasyonunun başkanı olacağını bildirdi.

Borrell, açıklamasında, Londra'daki AB Delegasyonunun Kuzey İrlanda'dan da sorumlu olacağını belirterek, "1 Şubat'tan itibaren İngiltere üçüncü taraf olacağı için, Birliğin Londra'daki temsiliyeti AB Delegasyonu tarafından sağlanacak." ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli bir AB diplomatı olan Joao Vale de Almeida, 2010-2014 yıllarında AB'nin ABD Büyükelçisi, 2015-2019 arasında da AB'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.