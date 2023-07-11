Fark büyük

Özlem ÇİMENDAL

Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havalimanlarına bu yılın ilk 6 ayında giden yolcu sayısı 4 milyon 808 bine ulaştı.

Bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış içerdiği belirtildi. Rum kaynakları, en fazla turist artışının İngiltere, İsrail ve Polonya’dan olduğuna dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna pazarının kaybedilmesine karşın özellikle İngiltere, İtalya ve Fransa’dan gelişlerde büyük artış kaydedildiği belirtildi.

Türk vatandaşları ilk sırada

Kuzey Kıbrıs’ın Ercan Havalimanı’na ise 2023 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında hava yoluyla gelen yolcu sayısı 650 bin 816 kişi olarak açıklandı.

Bu rakamın 78 bin 206’sını KKTC uyruklular oluşturdu. Ercan’da girişlerde sayısal çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturduğu görüldü.

Turizm Dairesi verilerine göre; Ocak-Mayıs 2023 döneminde Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan yolcuların dağılımı şöyle:

448 bin 394 kişi (TC)

123 bin 716 kişi (yabancı uyruklular)

78 bin 706 kişi (KKTC)

Kara sınır kapıları daha yoğun

Kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapanların sayısı ise hava yoluyla KKTC’ye gelenleri geçti.

2023 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında Kara Kapılarından ülkeye 2 milyon 945 bin 264 kişi giriş yaptı. Kuzeyde hava yolu ve sınır kapılarından yapılan girişler güneyde sadece hava yoluyla yapılan girişlerin gerisinde kaldı. Kara sınır kapısından geçenlerin günü birlik ziyaret sonrasında güneydeki oteline döndüğü belirtildi.