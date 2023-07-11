Deport edilecek

Gönyeli’de bir iş yerinden 770 TL değerinde iki adet güneş gözlüğü çalan Taha Şık hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kamera kayıtları sayesinde yakalanan ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alınan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 5 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında Gönyeli’de faaliyet gösteren Zuzu Butik isimli iş yerine müşteri olarak giren zanlı Taha Şık’ın, satışa arz edilen 770 TL değerindeki iki adet güneş gözlüğünü çaldığını belirtti.

Polis, yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntüleri sonucunda zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, çalınan gözlüklerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını, ayrıca zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal bağı olmayan zanlıyı 18 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.