Bidona izin yok

Avrupa Komisyonu’nun, KKTC’den akaryakıt alınması konusundaki uyarısına karşın, Rum gümrüğünün ‘ticari amaçlı’ benzin alımına izin vermediği bildirildi.

Haravgi gazetesi “Komisyon, Hükümet ve Gümrük Dairesi’ni Ortada Bıraktı” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu temsilcisinin, geçtiğimiz Cuma günü “dialogos.com.cy” sitesine yaptığı KKTC’den akaryakıt alınması konusundaki açıklamasının “ konunun altını üstüne getirdiğini” yazdı.

Avrupa Komisyonu temsilcisinin, akaryakıt konusunda şahsi kullanım amaçlı ve 10 litreye kadar olan bidonların taşınmasına izin verildiği şeklindeki açıklamasına karşın Gümrük Dairesi’nin bu açıklamanın geçerli olmadığını addettiğini ve denetimlerini sürdüreceği yönünde açıklama yaptığını yazan gazete Gümrük Dairesi’nin ayrıca aldığı tedbirlerin caydırıcı nitelikte olduğunu da düşündüğünü belirtti.

Habere göre Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu, geçtiğimiz cumartesi günü katıldığı programlarda yaptığı açıklamada, geçen hafta sonuna kadar 10 ile 20 litreye kadar bazı bidonların tespit edildiğini ifade etti.

Konstantinu, bazı durumlarda araçlara da el konulabileceğini bunun da taşıdıkları miktara bağlı olacağını söyledi.

Konstantinu, bir araçta 6 kartondan fazla sigara varsa, ya da akaryakıt söz konusuysa, müsaderenin araçta ilave yakıt deposu olması ve 400 litreden fazla yakıt içermesi durumunda yapıldığını ifade etti.

Gazete, bir kimsenin, el konulan aracını geri alabilmesi için 500 Euro ödemesi gerektiğini de yazdı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023, 09:54