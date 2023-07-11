Bin 720 sürücü trafik suçu işledi

Polis, geçtiğimiz haftanın trafik bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde son 7 günde 84 kaza meydana geldi, 4 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Aynı süre içerisinde trafik suçu işleyen bin 720 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların 26’sı süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 14’ü ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 4 milyon 95 bin TL olduğu kazaların, 34’ü Girne’de, 23’ü Lefkoşa’da, 18’i Gazimağusa’da, 5’i İskele’de, 4’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

Binlerce sürücü kontrol edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 13 bin 226 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 720 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

Sürat: 585

Cep telefonu kullanmak: 245

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 192

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 147

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 118

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 79

Muayenesiz araç kullanmak:55

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 51

Dikkatsiz sürüş: 37

Tehlikeli sürüş: 12

Ehliyetsiz araç kullanmak: 11

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 11

Yolcu taşıma izinsiz araç kullanmak: 7

Özel eşya taşıma izinsiz araç kullanmak: 3

Trafik ışıklarına uymamak: 2

Diğer trafik suçları: 165

Asayiş denetimleri de sürüyor

Bu arada ülke genelinde önceki gün polis tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimleri sonucunda; bir kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği, bir işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı ve bir işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.