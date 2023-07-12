Hedef güçlü işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Vilnius'ta, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüştü. Biden ile bir saat 15 dakika süren görüşmesi sonrası açıklama yapan Erdoğan, " Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Biden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

ABD Başkanı Biden ise görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti. NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan 6 liderle daha görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile de görüştü. Erdoğan, görüşmesinin ardından, "Şansölye Olaf Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Türkiye - Almanya ilişkilerini konuştuk, ittifaka verdiğimiz önemi teyit ettik. Küresel istikrar ve güvenlik ortamının tesis edilmesi çabalarında Almanya ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesine ilişkin ise, "NATO zirvemiz marjında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Sunak ile görüşmesine ilişkin, "Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesine ilişkin ise, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu. İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Vilnius'ta bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, NATO müttefiki olduğu İtalya ile güçlü iş birliğini sürdürecek." yorumunu yaptı.

