Rumlara uyarı

Politis gazetesi, “Komisyon’dan Ayrı Ayrı Tokat” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun son üç gün içerisinde, Rum Gümrük Dairesi’ni “iki kez” ortada bıraktığını yazdı.

AB Komisyonu yetkililerinden Stefan De Keersmaecker’in, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamasına yer veren gazete, bu açıklamanın ardında Rum Gümrük Dairesi’nin geri adım attığını belirtti.

Habere göre Keersmaecker, akaryakıtın, şahsi kullanım olduğu ve 260 Euro’yu aynı zamanda taşınabilir bidonların 10 litreyi geçmediği sürece Yeşil Hat üzerinden taşınan mallar arasında olduğunu ifade etti.

Yeşil Hat Tüzüğü'ne atıfta bulunan Keersmaecker, Yeşil Hattı geçen kişilerin kişisel bagajlarında bulunan malların, kişi başına 260 Euro’yu geçmediği ve ticari amaçlı olmadığı sürece, özel tüketim vergisinden veya başka vergilerden muaf olduğunu belirtti.

Keersmaecker, malların veya ürünlerin alımı ara sıra (koşullara bağlı olarak) yapıldığı zaman ve bunların; yolcuların kişisel ve aile kullanımına yönelik ürünleri teşkil etmesi durumunda ticari olarak addedilmediğini söyledi.

Gazete haberinde ayrıca, Gümrük Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı “ Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmadıkları için yasak olan ürünler veya mallar arasında akaryakıtın da bulunduğu” şeklindeki açıklamasını anımsatarak Gümrük Dairesi’nin geçtiğimiz haftaki açıklamasını çürüten yeni bir açıklama yaptığına da dikkati çekti.

Habere göre Gümrük Dairesi, akaryakıtın kişisel kullanım olması ve 260 Euro’yu geçmemesi durumunda miktarlara el koymayacağı, ceza kesmeyeceği ayrıca taşınabilir bidonların ise 10 litreyi geçmemesi gerektiği yönünde açıklama yaptı.

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “Yine İşgal Altındaki Bölgelerden Özgürce Doldur” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu’nun, Kuzey’den akaryakıt alınması konusundaki açıklamasına atıfta bulunarak hükümetin bu konuda içinde bulunduğu çelişkiden bahsetti.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun akaryakıtın, kişisel kullanım olduğu ve 260 Euro’yu aşmadığı sürece Yeşil Hat aracılığıyla taşınmasına izin verilen ürünler arasında olduğu açıklamasının ardından Gümrük Dairesi’nin, dün bir yeni açıklama yaparak çark ettiğini belirtti.

Gazete buna bağlı olarak hükümet tarafından, Avrupa Komisyonu’nun müdahalesiyle veya müdahalesi olmaksızın, Kuzey’den akaryakıt alınması konusunda vatandaşlara yeşil ışık yakıldığını yazdı.

Hristodulidis’ten değerlendirme

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu’nun, KKTC’den akaryakıt alınması konusundaki açıklamasını değerlendirdi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Komisyonu’nun yaptığı yeni açıklamayla hemfikir olduğunu ifade ettiğini, aynı zamanda açıklamaya bakılması önerisinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kuzey’den akaryakıt temin edilmesi ve para cezası kesilmesine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Hristodulidis, hükümetin; Avrupa Birliği tarafından öngörüldüğü şekilde, tüzüğü uyguladığını, Avrupa Birliği’nin ara sıra kullanımdan bahsettiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun düşüncesiyle hemfikir olduğunu söyleyen Hristodulidis, “Komisyonu’nun ne dediğine bakınız. Ara sıra kullanımdan söz ediyor, aksi halde bu ticari hale gelir, haksız rekabet olur ve başka sorunlar ortaya çıkar” ifadesini kullandı.