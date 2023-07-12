Ülke ekonomisine büyük katkı

Yunanistan'da, 250 bin avronun üzerindeki gayrimenkul yatırımına karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlayan "Altın Vize" uygulamasıyla yılın ilk beş ayında bir milyar avroluk satış yapıldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'da "Altın Vize" uygulaması sayesinde yılın ilk beş ayında bir milyar avroluk gayrimenkul satışı yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 361 milyon avro olduğu belirtildi.

Ülkede 2013 yılında başlayan uygulama için 2023 yılının ilk beş ayında, 3 bin 900 yeni başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Uygulamaya yoğun ilgi nedeniyle başvuruların onay süresinin uzatıldığı aktarıldı.

Ayrıca Portekiz’deki aynı uygulamanın kaldırılması sebebiyle Yunanistan'daki "Altın Vize" uygulamasına karşı ilginin daha fazla arttığı değerlendirmesi yapıldı.

Altın Vize uygulaması, Yunanistan’da 250 bin avroluk gayrimenkul yatırımı karşılığında beş yıllık oturma izni verilmesini içeriyor.



Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023, 09:49