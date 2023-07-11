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Özel temsilci istiyor

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Rum Dışişleri Bakanı Kombos, New York’ta BM Genel sekreteri Guterres ile görüşecek

Özel temsilci istiyor
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   Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Dışişleri Bakanı Konstantions Kombos’un bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten en kısa sürede özel temsilci ataması yönünde talepte bulunacağını açıkladı.
   Haravgi gazetesinin haberine göre; Letimbiotis, Kombos’un  Guterres’le yapacağı görüşmenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres’le telefon görüşmesi ve gönderdiği mektubun akabinde yapılacağını ifade etti.
   BM Genel Sekreterine, Kıbrıs Rum tarafının çözüm müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden başlaması yönündeki samimi isteğinin ileteceğini belirten Letimbiotis, Kombos’un ayrıca, Rum lider Hristodulidis’in AB’nin müzakerelerde daha etkin rol üstlenmesi girişimini ve bunun BM’nin çabalarına yapacağı katkı konusunda da Guterres’i bilgilendireceğini aktardı.
   Letimbiotis açıklamasında NATO zirvesine de değindi ve gerek Yunanistan Başbakanı, gerekse AB’den bazı yetkililerin, müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki niyetini öğrenmek adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ikili temaslarda bulunacaklarını da sözlerine ekledi. 

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