5 yıldır kaçak

Lefkoşa’da evinde uyuşturucu ve iki adet hassas terazi bulunarak tutuklanan Nijeryalı O.A.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutuklama kararı alındı. Zanlının 2021 yılından beri ülkede ikamet izinsiz kaldığı açıklanırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlı O.A.O.’nun Yenikent’te bulunan ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, Vezneciler Sokak’taki ikametgâhta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında aranan bir şahıs bulunduğunu belirtti.

Zanlının 2021 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de tespit edildiğini söyleyen polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve zanlının cep telefonunun da inceleneceğini ifade ederek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.