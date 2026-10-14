Kefaleti 2 milyon

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin Zeytinlik bölgesinde bir eve düzenlenen operasyonda, koltuğun arasına gizlenmiş ve namlusuna mermi sürülmüş 9 mm tabanca ile 16 canlı merminin ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan iki zanlıdan biri cezaevine gönderilirken, diğeri 100 bin TL nakit teminat ve 2 milyon TL’lik kefalet senedi şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinlik’te 1 Ekim tarihinde bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen tabanca ve mermilerle ilgili tutuklanan M.R.Y. ve M.Y., soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Tanay, mahkemede verdiği ifadede zanlıların “Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Ateşli Silah Tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru Tanay, zanlı M.R.Y.’nin suçlamaları kabul ettiğini, M.Y.’nin ise davalarını kabul etmediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tanay, her iki zanlının da 3 Temmuz 2023 tarihinde aynı suçtan teminata bağlandıklarını ifade etti. Polis, 11 gündü tutuklu olan zanlıların uygun teminat koşullarıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlı M.R.Y.’nin davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı M.Y. için ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. M.Y.’nin ayrıca 100 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 2 milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest kalmasına karar verildi.