Saçını, başını yoldu

Ömer KADİROĞLU

Girne’de bir emlak ofisinde yaşanan tartışma şiddete dönüştü. İddiaya göre, konuşmak amacıyla ofise çağırdığı Y.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışan A.S., kadını saçlarından tutarak darp etti, saçlarını kesti. Makasla Y.Y.’nin serçe parmağını da yaralayan zanlı, şikâyet üzerine tutuklanarak, “Yaralama” ve “Ciddi Darp” suçlarından teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İki çocuk annesi zanlı, 60 bin TL nakit teminat ve 700 bin TL’lik kefalet senedi şartıyla serbest bırakıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Buse Akkuş, mahkemede verdiği ifadede olayın önceki gün saat 15.00 sıralarında Girne’de zanlı A.S.’ye ait emlak ofisinde meydana geldiğini belirtti.

Polis memuru Akkuş, zanlının konuşmak amacıyla Y.Y.’yi ofise çağırdığını, aralarında çıkan tartışmanın ardından Y.Y.’yi saçlarından tutarak darp ettiğini ve saçlarını kestiğini söyledi. Olay sırasında yaşananları gören bir görgü tanığının da bulunduğunu mahkemeye aktaran polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 700 bin TL’lik kefalet senedi sunmasına emir verdi.

Mahkeme kararı doğrultusunda zanlı, belirlenen teminat koşullarıyla serbest bırakıldı.

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