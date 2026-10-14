Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da park halindeki araçtan 4 bin TL nakit para çalan U.Y. (E-40) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, 2003 yılından günümüze kadar benzer suçlardan 62 sabıkası olduğu mahkemeye aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 7 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa’da Şehit İbrahim Yusuf Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halinde bulunan A.K.’ye ait aracın orta konsol bölümünde bırakılan, 200 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 9 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye bağlı bir ekip tarafından tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan 2 bin 200 TL’nin emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, sarhoş olduğunu ve geriye kalan bin 800 TL’yi ne yaptığını bilmediğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının 2003 yılından günümüze kadar benzer suçlardan 62 sabıkası bulunduğunu belirterek, serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceği gerekçesiyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

