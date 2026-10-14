300 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 yaşındaki Raif Mavideniz’in yaşamını yitirdiği motosiklet kazasıyla ilgili tutuklu bulunan 24 yaşındaki araç sürücüsü H.D., teminat maksatlı çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme; zanlının yargılamadan kaçabileceğine ilişkin yeterli şahadet sunulmadığına hükmederek 300 bin TL nakdi kefalet ve iki kefilin 2’şer milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmasına emir verdi.

Mahkemeye kazanın oluş şeklini aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer, olayın 3 Ekim’de saat 12.07 sıralarında, Gazimağusa’da Patates Ambarları Yolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı H.D.’nin yönetimindeki SH 090 plakalı araçla Tepe istikametinden 15 Ağustos Bulvarı yönüne doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiğini ve aynı yönde ilerleyen, yolun sağ şeridinde yol kenarında beklemekte olan Raif Mavideniz yönetimindeki AA 348 Y plakalı motosikletin arka kısmına çarptığını belirtti.

Çarpmanın ardından ağır yaralanan Mavideniz’in, olay yerinde bulunan kişiler tarafından önce özel bir hastaneye götürüldüğünü, ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini aktaran polis, genç motosiklet sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis çavuşu Enginer, zanlının kazadan yaklaşık iki dakika sonra olay yerinden ayrıldığını, kazanın polise saat 12.42’de bildirildiğini ve başlatılan soruşturma sonucunda SH 090 plakalı aracın tespit edildiğini kaydetti. Zanlının aynı gün saat 17.00 sıralarında polise giderek teslim olduğunu belirten polis, H.D.’nin o tarihten itibaren tutuklu bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceği iddiasıyla tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı Batur Sağlamer ise bu talebe itiraz ederek duruşma yapılmasını istedi.

Mahkeme, zanlının yargılamadan kaçabileceğine ilişkin yeterli şahadet sunulmadığına hükmetti. H.D.’nin 300 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve iki kefilin 2’şer milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verildi.